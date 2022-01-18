Минздрав Украины назвал основные симптомы штамма "Омикрон"

Существенных отличий от симптомов штамма "Дельта" не выявлено.

Штамм "Омикрон" может вызвать длительные последствия для здоровья, госпитализацию и смерть. Прежде всего, в опасности находятся те, кто не прошел по крайней мере базового курса вакцинации.

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Об этом в Facebook сообщает Министерство здравоохранения Украины.

Основными симптомами "Омикрона" являются:

насморк (73% случаев)

головная боль (67,5%)

усталость (63,5)

чихание (60%)

боль в горле (59,6%)

"В то же время не выявлено существенного отличия от симптомов штамма "Дельта", который сейчас доминирует в Украине. В случае заражения этим штаммом, вместе с указанными выше симптомами, также наблюдается кашель (43,5%), хриплый голос (35,7%), озноб или дрожь (30%), лихорадка (29,4%), потеря/искажение обоняния и/или вкуса (23,7%) и т.д.", — сообщает Минздрав.

Министерство рекомендует гражданам обратиться к своему семейному врачу при появлении симптомов ОРВИ, не посещать места общего скопления людей, соблюдать режим самоизоляции, а также пройти курс вакцинации против COVID-19.

Отметим, что 17 января в Украине зафиксировали 8558 новых случаев коронавирусной болезни. Почти 10% инфицированных в сутки — это дети (811 случаев).

Также по информации Минздрава за прошедшие сутки в Украине:

выздоровели — 5 761 человек;

летальные случаи — 188 человек;

госпитализированы — 1 125 человек.

Регионами-лидерами по новым случаям COVID-19 17 января стали:

г. Киев — 972 случая;

Львовская область — 870;

Харьковская область — 678;

Ивано-Франковская область — 640;

Черновицкая область — 475.

Напомним, Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи заявил, что штамм "Омикрон" распространяется "со скоростью лесного пожара", но привитые люди перенесут заболевание легче.