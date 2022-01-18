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МОЗ України назвало основні симптоми штаму "Омікрон"

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Коронавірус, штам омікрон
Фото: РБК-Україна

Істотних відмінностей від симптомів штаму "Дельта" не виявлено.

Штам "Омікрон" може спричинити тривалі наслідки для здоров'я, госпіталізацію та смерть. Насамперед у небезпеці ті, хто не пройшов принаймні базового курсу вакцинації.

Про це у Facebook повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.

Основними симптомами "Омікрону" є:

  • нежить (73% випадків)
  • біль голови (67,5%)
  • втома (63,5)
  • чхання (60%)
  • біль у горлі (59,6%)

"Водночас не виявлено суттєвої відмінності від симптомів штаму "Дельта", який нині домінує в Україні. У разі зараження цим штамом, разом із зазначеними вище симптомами, також спостерігається кашель (43,5%), хрипкий голос (35,7) %), озноб або тремтіння (30%), лихоманка (29,4%), втрата/спотворення нюху та/або смаку (23,7%) тощо", — повідомляє МОЗ.

Міністерство рекомендує громадянам звернутися до свого сімейного лікаря при появі симптомів ГРВІ, не відвідувати місця загального скупчення людей, дотримуватися режиму самоізоляції, а також пройти курс вакцинації проти COVID-19.

Зазначимо, що 17 січня в Україні зафіксували 8558 нових випадків коронавірусної хвороби. Майже 10% інфікованих на добу – це діти (811 випадків).

Також, за інформацією МОЗ, за минулу добу в Україні:

  • одужали — 5 761 людина;
  • летальні випадки — 188 осіб;
  • госпіталізовано – 1 125 осіб.

Регіонами-лідерами з нових випадків COVID-19 17 січня стали:

  • м. Київ — 972 випадки;
  • Львівська область – 870;
  • Харківська область — 678;
  • Івано-Франківська область – 640;
  • Чернівецька область – 475.

Нагадаємо, Директор Національного інституту алергічних та інфекційних захворювань США Ентоні Фаучі заявив, що штам "Омікрон" поширюється "зі швидкістю лісової пожежі", але щеплені люди перенесуть захворювання легше.