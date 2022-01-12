Штамом "Омікрон" заразяться практично всі, — медичний радник Білого дому

На штам коронавірусу "Омікрон", що вражає переважно бронхи, хворіють менш важко, ніж на "Дельту". Але його висока заразність призводить до великої кількості захворювань.

Директор Національного інституту алергічних та інфекційних захворювань США Ентоні Фаучі вважає, що уникнути зараження не вдасться майже нікому, але щеплені вакциною перенесуть захворювання легше. Про це повідомляє CNN.

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Головний інфекціоніст США попереджає: штам "Омікрон" поширюється зі швидкістю лісової пожежі. Але оскільки в Штатах вакцинами від ковіду повністю щеплено 48,1% населення, можна судити, що захворювання дає менше ускладнень.

За словами Фаучі, наражені на ризик захворювання щеплені двома, і навіть трьома дозами вакцини. Але шансів на тяжкий перебіг хвороби, госпіталізацію та смерть дуже мало.

Нині близько 24% лікарень США відчувають брак персоналу на фоні стрімкого поширення "Омікрону", який поступово витісняє "Дельту". Фахівці в галузі медицини повідомили, що новий штам Covid-19 починає загрожувати національній системі охорони здоров'я США.

Декан школи університету Брауна доктор Ашиш Джа в розпачі — американська система охорони здоров'я просто не пристосована до того, щоб подбати про таку кількість хворих на Covid-19. Вона створена, щоб лікувати дітей із апендицитами, людей із серцевими нападами та постраждалих у автомобільних катастрофах, вважає вчений.

Нестача лікарів пов'язана з великою кількістю відсутніх через хворобу або відправлених на карантин через підозру в інфікуванні ковідом. Фахівці прогнозують, що в найближчі кілька днів ситуація із захворюваністю погіршуватиметься.

Раніше Фокус повідомляв про попередження Фаучі. Вчений говорив, що з'явиться новий штам коронавірусу, який вислизатиме від дії вакцин. У той же час головний медичний радник Білого дому наполягав на можливості закінчення пандемії лише в разі вакцинації більшості населення Землі.

Нагадаємо, ВООЗ попередила жителів Землі: через 6-8 тижнів на штам "Омікрон" захворіє половина населення Європи.