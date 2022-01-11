Понад 50% європейців заразяться "омікроном" за 6-8 тижнів — ВООЗ

Омікрон має високу здатність до поширення, тому що його мутації дозволяють йому легше прикріплюватися до клітин людини.

У найближчі шість-вісім тижнів штамом коронавірусу "омікрон" заразиться понад половина жителів Європи. Про це заявив на брифінгу голова Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Ганс Клюге з посиланням на прогноз Інституту показників та оцінки здоров'я (IHME).

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"Інститут показників здоров'я та їхні оцінки (IHME) прогнозує, що понад 50% населення (європейського — ред.) регіону буде інфіковано омікроном у найближчі 6-8 тижнів", — сказав Клюге.

Він підкреслив, що дані, зібрані за останні тижні, підтверджують, що омікрон має дуже високу здатність до поширення, тому що його мутації дозволяють легше прикріплюватися до клітин людини.

Клюге попереджає, що заразитися цим штамом можуть навіть ті, хто раніше перехворів на COVID-19, і вакциновані.

Представник ВООЗ заявив, що "омікрон" швидко стає домінувальним штамом коронавірусу в Західній Європі і почав поширюватися на Балканах.

"Показники смертності залишаються стабільними і продовжують залишатися найвищими в країнах з високою захворюваністю на COVID-19 у поєднанні з нижчим рівнем охоплення вакцинацією", — зазначив Клюге.

Щоб знизити ризики інфікування, голова ВООЗ рекомендує носити маски, вакцинуватися, уникати натовпу людей і дотримуватися соціальної дистанції.

"Мій ключовий меседж — кожна людина повинна робити все, щоб мінімізувати можливість зараження", — зазначив Клюге.

Нагадаємо, вперше "омікрон" було виявлено в Південній Африці. ВООЗ кваліфікувала його як такий, "що викликає занепокоєння". Наразі випадки зараження "омікроном" зафіксовані в десятках країн світу.

Зазначимо, що в Україні після деякого спаду знову спостерігається наростання захворюваності на COVID-19. Минулої доби в Україні виявили 5429 нових випадків. У МОЗ повідомляють, що лідерами із захворюваності стали Київ, Полтавська та Харківська області.

За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, Україні не вдасться уникнути нової хвилі коронавірусу, яка буде викликана "Омікроном". За прогнозами, вона очікується вже на початку 2022 року.

Раніше МОЗ закликало українців відмовитися від пластикових прозорих масок, оскільки вони не є засобом індивідуального захисту.