Статистика коронавірусу на 11 січня: 5429 нових випадків COVID-19 і 219 смертей
З коронавірусною інфекцією або підозрою на зараження до лікарень госпіталізували 915 пацієнтів.
Минулої доби в Україні коронавірусом заразилися 5429 людей. Ранковий звіт щодо COVID-19 публікує пресслужба МОЗ.
Із коронавірусною інфекцією або підозрою на зараження до медзакладів госпіталізували 915 пацієнтів. Від ускладнень, викликаних COVID-19, за добу померло 219 українців.
Коронавірус, як зазначають у МОЗ, також виявили в 306 дітей і 168 медпрацівників.
В Україні за минулу добу:
- захворіло – 5429 осіб;
- одужало — 7761 людина;
- госпіталізовано – 915 осіб;
- летальні випадки — 219.
Статистика госпіталізацій у країні за останні сім днів:
- 4 січня — 1366;
- 5 січня — 2028;
- 6 січня — 1866;
- 7 січня — 1752;
- 8 січня — 840;
- 9 січня — 1064;
- 10 січня — 915.
Протягом минулої доби медики зробили 65 191 тест на коронавірус:
- методом ПЛР — 29 112;
- методом ІФА — 4745;
- експрес-тести на антиген — 31 334.
У МОЗ повідомляють, що лідерами з нових випадків зараження коронавірусною інфекцією стали Київ, Полтавська та Харківська області:
- Київ — 1192 випадки;
- Полтавська область – 440 випадків;
- Харківська область – 309 випадків;
- Донецька область – 288 випадків;
- Одеська область — 266 випадків.
Із початку пандемії COVID-19 в Україні:
- захворіло – 3 709 871 особа;
- одужало — 3 522 547 осіб;
- летальні випадки — 97 544;
- зроблено ПЛР-тестів — 16 995 958.
За минулий день медичні працівники зробили 96 385 щеплень проти коронавірусу.
- перша доза препарату — 29 242;
- друга доза — 59 075;
- додаткова доза вакцини – 445;
- бустерна доза — 7623.
Системний аналітик Євген Істребін, посилаючись на статистику МОЗ, зазначив, що в Україні рівень вакцинації третьою дозою препарату від COVID-19 становить лише 0,08%.
За весь час додаткове щеплення від коронавірусу отримали 6669 осіб, а бустерну дозу – 28 085 пацієнтів.
"Із таким рівнем вакцинації третьою дозою я навіть не хочу робити прогноз, що буде в лікарнях. На 9 липня (2021 рік) повний курс вакцинації пройшли 1,143 млн громадян. Тобто, вони мають повне право отримати бустер. Але, як видно, не дуже поспішають", — додав Євген Істребін у своєму Facebook.
Раніше МОЗ закликало українців відмовитися від пластикових прозорих масок. Як розповідали в профільному міністерстві, такі предмети не мають нічого спільного із засобом індивідуального захисту від коронавірусної інфекції.
Також у МОЗ попереджали, що в Україні скоротять термін дії COVID-сертифікату. Відповідне рішення з документами про вакцинацію мають затвердити після 10 січня.