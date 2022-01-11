Статистика коронавірусу на 11 січня: 5429 нових випадків COVID-19 і 219 смертей

З коронавірусною інфекцією або підозрою на зараження до лікарень госпіталізували 915 пацієнтів.

Минулої доби в Україні коронавірусом заразилися 5429 людей. Ранковий звіт щодо COVID-19 публікує пресслужба МОЗ.

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Із коронавірусною інфекцією або підозрою на зараження до медзакладів госпіталізували 915 пацієнтів. Від ускладнень, викликаних COVID-19, за добу померло 219 українців.

Коронавірус, як зазначають у МОЗ, також виявили в 306 дітей і 168 медпрацівників.

В Україні за минулу добу:

захворіло – 5429 осіб;

одужало — 7761 людина;

госпіталізовано – 915 осіб;

летальні випадки — 219.

Статистика госпіталізацій у країні за останні сім днів:

4 січня — 1366;

5 січня — 2028;

6 січня — 1866;

7 січня — 1752;

8 січня — 840;

9 січня — 1064;

10 січня — 915.

Протягом минулої доби медики зробили 65 191 тест на коронавірус:

методом ПЛР — 29 112;

методом ІФА — 4745;

експрес-тести на антиген — 31 334.

У МОЗ повідомляють, що лідерами з нових випадків зараження коронавірусною інфекцією стали Київ, Полтавська та Харківська області:

Київ — 1192 випадки;

Полтавська область – 440 випадків;

Харківська область – 309 випадків;

Донецька область – 288 випадків;

Одеська область — 266 випадків.

Із початку пандемії COVID-19 в Україні:

захворіло – 3 709 871 особа;

одужало — 3 522 547 осіб;

летальні випадки — 97 544;

зроблено ПЛР-тестів — 16 995 958.

За минулий день медичні працівники зробили 96 385 щеплень проти коронавірусу.

перша доза препарату — 29 242;

друга доза — 59 075;

додаткова доза вакцини – 445;

бустерна доза — 7623.

[ + – ] В Україні за добу від коронавірусу померло 219 людей Фото: прес-служба МОЗ

Системний аналітик Євген Істребін, посилаючись на статистику МОЗ, зазначив, що в Україні рівень вакцинації третьою дозою препарату від COVID-19 становить лише 0,08%.

За весь час додаткове щеплення від коронавірусу отримали 6669 осіб, а бустерну дозу – 28 085 пацієнтів.

"Із таким рівнем вакцинації третьою дозою я навіть не хочу робити прогноз, що буде в лікарнях. На 9 липня (2021 рік) повний курс вакцинації пройшли 1,143 млн громадян. Тобто, вони мають повне право отримати бустер. Але, як видно, не дуже поспішають", — додав Євген Істребін у своєму Facebook.

Раніше МОЗ закликало українців відмовитися від пластикових прозорих масок. Як розповідали в профільному міністерстві, такі предмети не мають нічого спільного із засобом індивідуального захисту від коронавірусної інфекції.

Також у МОЗ попереджали, що в Україні скоротять термін дії COVID-сертифікату. Відповідне рішення з документами про вакцинацію мають затвердити після 10 січня.