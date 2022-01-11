Статистика коронавируса на 11 января: 5429 новых случаев COVID-19 и 219 смертей

С коронавирусной инфекцией или подозрением на заражение в больницы госпитализировали 915 пациентов.

За минувшие сутки в Украине коронавирусом заразились 5429 человек. Утреннюю сводку по COVID-19 публикует пресс-служба Минздрава.

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С коронавирусной инфекцией или подозрением на заражение в медучреждения госпитализировали 915 пациентов. От осложнений, которые были вызваны COVID-19, за сутки скончались 219 украинцев.

Коронавирус, как отмечают в Минздраве, также выявили у 306 детей и 168 медработников.

В Украине за минувшие сутки:

заболело — 5429 человек;

выздоровело — 7761 человек;

госпитализировано — 915 человек;

летальные случаи — 219.

Статистика госпитализаций в стране за последние семь дней:

4 января — 1366;

5 января — 2028;

6 января — 1866;

7 января — 1752;

8 января — 840;

9 января — 1064;

10 января — 915.

В течение минувших суток медики сделали 65191 тест на коронавирус:

методом ПЦР — 29112;

методом ИФА — 4745;

экспресс-тесты на антиген — 31334.

В Минздраве сообщают, что лидерами по новым случаям заражения коронавирусной инфекцией стали Киев, Полтавская и Харьковская области:

Киев — 1192 случая;

Полтавская область — 440 случаев;

Харьковская область — 309 случаев;

Донецкая область — 288 случаев;

Одесская область — 266 случаев.

С начала пандемии COVID-19 в Украине:

заболело — 3709871 человек;

выздоровело — 3522547 человек;

летальные случаи — 97544;

сделано ПЦР-тестов — 16995958.

За минувший день медицинские работники сделали 96385 прививок против коронавируса:

первая доза препарата — 29242;

вторая доза — 59075;

дополнительная доза вакцины — 445;

бустерная доза — 7623.

[ + – ] В Украине за сутки от коронавируса скончались 219 человек Фото: пресс-служба МОЗ

Системный аналитик Евгений Истребин, ссылаясь на статистику Минздрава, отметил, что в Украине уровень вакцинации третьей дозой препарата от COVID-19 составляет всего 0,08%.

За все время дополнительную прививку от коронавируса получили 6669 человек, а бустерную дозу — 28085 пациентов.

"С таким уровнем вакцинации третьей дозой я даже не хочу делать прогноз, что будет в больницах. На 9 июля (2021 год — ред.) полный курс вакцинации прошли 1,143 млн граждан. То есть, они имеют полное право получить бустер. Но, как видно, не сильно торопятся", — добавил Евгений Истребин в своем Facebook.

Ранее Минздрав призывал украинцев отказаться от пластиковых прозрачных масок. Как рассказывали в профильном министерстве, такие предметы не имеют ничего общего со средством индивидуальной защиты от коронавирусной инфекции.

Также в Минздраве предупреждали, что в Украине сократят срок действия COVID-сертификата. Соответствующее решение с документами о вакцинации должны утвердить после 10 января.