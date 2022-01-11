Статистика коронавируса на 11 января: 5429 новых случаев COVID-19 и 219 смертей
С коронавирусной инфекцией или подозрением на заражение в больницы госпитализировали 915 пациентов.
За минувшие сутки в Украине коронавирусом заразились 5429 человек. Утреннюю сводку по COVID-19 публикует пресс-служба Минздрава.
С коронавирусной инфекцией или подозрением на заражение в медучреждения госпитализировали 915 пациентов. От осложнений, которые были вызваны COVID-19, за сутки скончались 219 украинцев.
Коронавирус, как отмечают в Минздраве, также выявили у 306 детей и 168 медработников.
В Украине за минувшие сутки:
- заболело — 5429 человек;
- выздоровело — 7761 человек;
- госпитализировано — 915 человек;
- летальные случаи — 219.
Статистика госпитализаций в стране за последние семь дней:
- 4 января — 1366;
- 5 января — 2028;
- 6 января — 1866;
- 7 января — 1752;
- 8 января — 840;
- 9 января — 1064;
- 10 января — 915.
В течение минувших суток медики сделали 65191 тест на коронавирус:
- методом ПЦР — 29112;
- методом ИФА — 4745;
- экспресс-тесты на антиген — 31334.
В Минздраве сообщают, что лидерами по новым случаям заражения коронавирусной инфекцией стали Киев, Полтавская и Харьковская области:
- Киев — 1192 случая;
- Полтавская область — 440 случаев;
- Харьковская область — 309 случаев;
- Донецкая область — 288 случаев;
- Одесская область — 266 случаев.
С начала пандемии COVID-19 в Украине:
- заболело — 3709871 человек;
- выздоровело — 3522547 человек;
- летальные случаи — 97544;
- сделано ПЦР-тестов — 16995958.
За минувший день медицинские работники сделали 96385 прививок против коронавируса:
- первая доза препарата — 29242;
- вторая доза — 59075;
- дополнительная доза вакцины — 445;
- бустерная доза — 7623.
Системный аналитик Евгений Истребин, ссылаясь на статистику Минздрава, отметил, что в Украине уровень вакцинации третьей дозой препарата от COVID-19 составляет всего 0,08%.
За все время дополнительную прививку от коронавируса получили 6669 человек, а бустерную дозу — 28085 пациентов.
"С таким уровнем вакцинации третьей дозой я даже не хочу делать прогноз, что будет в больницах. На 9 июля (2021 год — ред.) полный курс вакцинации прошли 1,143 млн граждан. То есть, они имеют полное право получить бустер. Но, как видно, не сильно торопятся", — добавил Евгений Истребин в своем Facebook.
Ранее Минздрав призывал украинцев отказаться от пластиковых прозрачных масок. Как рассказывали в профильном министерстве, такие предметы не имеют ничего общего со средством индивидуальной защиты от коронавирусной инфекции.
Также в Минздраве предупреждали, что в Украине сократят срок действия COVID-сертификата. Соответствующее решение с документами о вакцинации должны утвердить после 10 января.