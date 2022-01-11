Более 50% европейцев заразятся "омикроном" за 6-8 недель - ВОЗ

Омикрон обладает высокой способностью к распространению, потому что его мутации позволяют ему легче прикрепляться к клеткам человека.

В ближайшие шесть-восемь недель штаммом коронавируса "омикрон" заразятся более половины жителей Европы. Об этом заявил на брифинге глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге со ссылкой на прогноз Института показателей и оценки здоровья (IHME).

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"Институт показателей здоровья и их оценки (IHME) прогнозирует, что более 50% населения (европейского — ред.) региона будут инфицированы омикроном в ближайшие 6-8 недель", — сказал Клюге.

Он подчеркнул, что данные, собранные за последние недели, подтверждают, что омикрон обладает очень высокой способностью к распространению, потому что его мутации позволяют ему легче прикрепляться к клеткам человека.

Клюге предупреждает, что заразится этим штаммом могут даже те, кто ранее переболел COVID-19 и вакцинированные.

Представитель ВОЗ заявил, что "омикрон" быстро становится доминирующим штаммом коронавируса в Западной Европе и начал распространятся на Балканах.

"Показатели смертности остаются стабильными и продолжают оставаться самыми высокими в странах с высокой заболеваемостью COVID-19 в сочетании с более низким уровнем охвата вакцинацией", — отметил Клюге.

Чтобы снизить риски инфицирования, глава ВОЗ рекомендует носить маски, вакцинироваться, избегать толп людей и соблюдать социальную дистанцию.

"Мой ключевой посыл — каждый человек должен делать все, чтобы минимизировать возможность заражения", — отметил Клюге.

Напомним, впервые "омикрон" был выявлен в Южной Африке. ВОЗ квалифицировала его как "вызывающий беспокойство". Сейчас случаи заражения "омикроном" зафиксированы в десятках стран мира.

Отметим, что в Украине, после некоторого спада, снова наблюдается нарастание заболеваемости на COVID-19. За минувшие сутки в Украине выявили 5429 новых случаев. В Минздраве сообщают, что лидерами по заболеваемости стали Киев, Полтавская и Харьковская области.

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, Украине не удастся избежать новой волны коронавируса, которая будет вызвана "Омикроном". По прогнозам, она ожидается уже в начале 2022 года.

Ранее Минздрав призвал украинцев отказаться от пластиковых прозрачных масок, так как они не являются средством индивидуальной защиты.