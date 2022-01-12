Штаммом "Омикрон" заразятся практически все, — медицинский советник Белого дома

Штаммом коронавируса "Омикрон", поражающим в большей степени бронхи, болеют менее тяжело, чем "Дельтой". Но его высокая заразность приводит к большому количеству заболеваний.

Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи полагает, что избежать заражения не удастся почти никому, но привитые вакциной перенесут заболевание легче. Об этом сообщает CNN.

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Главный инфекционист США предупреждает: штамм "Омикрон" распространяется со скоростью лесного пожара. Но поскольку в Штатах вакцинами от ковида полностью привито 48,1% населения, можно судить о том, что заболевание дает меньше осложнений.

По словам Фаучи, подвергнуты риску заболевания привитые двумя, и даже тремя дозами вакцины. Но шансов на тяжелое протекание болезни, госпитализацию и смерть крайне мало.

В настоящее время около 24% больниц в США испытывают нехватку персонала на фоне стремительного распространения "Омикрона", постепенно вытесняющего "Дельту". Специалисты в области медицины сообщили, что новый штамм Covid-19 начинает угрожать национальной системе здравоохранения США.

Декан школы университета Брауна доктор Ашиш Джа в отчаянии — американская система здравоохранения просто не приспособлена к тому, чтобы позаботиться о таком количестве больных Covid-19. Она создана, чтобы лечить детей с аппендицитами, людей с сердечными приступами и пострадавших в автомобильных катастрофах, считает ученый.

Нехватка врачей связана с большим количеством отсутствующих по причине болезни, либо отправленных на карантин по причине подозрений в инфицировании ковидом. Специалисты прогнозируют, что в ближайшие несколько дней ситуация с заболеваемостью будет ухудшаться.

Ранее Фокус сообщал о предупреждении Фаучи. Ученый говорил, что появится новый штамм коронавируса, который будет ускользать от действия вакцин. В то же время, главный медицинский советник Белого дома настаивал на возможности окончания пандемии лишь в случае вакцинации большинства населения Земли.

Напомним, ВОЗ предупредил жителей Земли: через 6-8 недель штаммом "Омикрон" заболеет половина населения Европы.