После волны "Омикрона" в Европе может закончиться пандемия — глава ВОЗ в Европе

Ханс Клюге сказал, что волна штамма "Омикрон" приведет к заболеванию 60% европейцев. Вакциная и высокий процент переболевших помогут сформировать коллективный иммунитет. Но про эндемический характер коронавируса говорить пока рано.

Вполне вероятно, что Европа движется к концу пандемии Covid-19 на фоне распространения штамма "Омикрон". В ближайшие недели или месяцы заболеваемость в мире и европейских странах пойдет на убыль. Об этом заявил директор Всемирной организации здравоохранения в Европе Ханс Клюге, сообщает французское информационное агентство AFP.

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"Вероятно, что регион (Европа – ред.) движется к своего рода финалу пандемии", — сказал Клюге.

Ханс Клюге заявил, что из-за стремительного распространения и высокого уровня заболеваемости штаммом "Омикрон", а также вакцинации, вскоре у большинства жителей европейских стран сформируется коллективный иммунитет. Ожидается, что этим штаммом заразится 60% европейцев.

"В течение нескольких недель и месяцев будет глобальный иммунитет, будь то благодаря вакцине или потому, что люди имеют иммунитет из-за инфекции, а также из-за снижения сезонности. Мы ожидаем, что наступит период покоя, прежде чем COVID-19 вернется к концу года, но не обязательно, что пандемия вернется", — заявил он.

В тоже время отмечается спад заболеваемости и в других частях мира. Региональный ВОЗ в Африке сообщил, что в регионе резко снизились случаи заболеваний и смертности от Covid-19. Там пик штамма "Омикрон" уже прошел.

Клюге считает, что пока рано говорить про эндемический характер коронавируса. Он также не исключает появление других вариантов Covid-19.

"Этот вирус удивлял не раз, поэтому мы должны быть очень осторожными", — считает глава ведомства.

На вопрос, будет ли нужна четвертая доза вакцины, чтобы завершить пандемию, Клюге ответил осторожно: "Мы знаем, что иммунитет повышается после каждого введения вакцины".

Напомним, волна "Омикрона" может быть быстрой, но болезненной. В феврале коронавирусом может переболеть 1 миллион украинцев. Это связано с распространением штамма "Омикрон" в Украине. Пик заболеваемости ожидается на 20-25 февраля, но жесткого локдауна не будет. Так считает главный санитарный врач в Украине Игорь Кузин.

Ранее Фокус писал о том, что в Украине начинается новая волна коронавируса. В стране резко выросло число новых случаев заражений. Эпицентром вспышки стал запад страны и в западных областях раньше всего вернется "красная" зона.