Увеличение медицинских отходов из-за COVID-19 угрожают людям и окружающей среде - ВОЗ

По данным организации, с марта 2020 года по ноябрь 2021-го в мире использовали близко 87 тысяч тонн средств защиты. Также в Украине уже выкинули почти 600 тысяч доз простроченных вакцин от коронавируса.

Десятки тысяч тонн дополнительного медицинского мусора из-за Covid-19 создали большую нагрузку на системы контроля за отходами в сфере здравоохранения. Выброшенные шприцы, использованные наборы для тестирования и старые бутылки вакцин от коронавируса ставят под угрозу здоровье людей и состояние окружающей среды. Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения в своем докладе.

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ВОЗ призвала решить страны мира проблемы, связанные с увеличением обьема медицинского мусора. По данным организации, с марта 2020 по ноябрь 2021 года в мире использовали около 87 тыс. тонн индивидуальных средств защиты, это только поставки в рамках "чрезвычайной инициативы ООН". Организация не учитывала поставки по другим каналам, а также количество отходов в виде одноразовых защитных масок и перчаток, которые люди всего мира использовали на протяжении 2-х лет пандемии.

Кроме этого, в мире было использовано около 140 млн тестовых наборов, которые создали 2,6 тыс. тонн отходов в виде пластика, также 731 тыс. химических отходов. Согласно оценкам ВОЗ, в мире использовано более 8 млрд. доз вакцин, они образовали более 144 тыс. тонн отходов в виде шприцев, иголок, стеклянных флаконов и коробок.

"Абсолютно необходимо обеспечить работников здравоохранения должными индивидуальными средствами защиты. Однако столь же необходимо гарантировать безопасное использование этих средств, без воздействия на окружающую среду" — заявили в ВОЗ.

Согласно данным организации, в мире 30% заведений здравоохранения не оборудованы для обработки существующих отходов, не говоря уже о дополнительной нагрузки из-за Covid-19. В бедных странах эта цифра достигает 60%.

Это может подвергать медицинских работников травмам от уколов иглами и ожогам. А также влияет на людей, которые живут возле плохо управляемых свалок и мест утилизации отходов. Люди страдают от загрязненного воздуха из-за сжигания отходов, воды плохого качества и вредителей, которые переносят инфекции.

В ВОЗ рекомендовали улучшить систему ликвидации медицинских отходов и сделать ее более безопасной. А также использовать упаковочные материалы, которые можно переработать и пользоваться многоразовыми масками и перчатками.

Добавим, что ранее Минздрав рассказал, что в Украине уже выкинули почти 600 тыс. простроченных доз вакцин против коронавируса. Как именно их утилизировали, не сообщается.

Напомним, по словам главы ВОЗ в Европе, после "Омикрона" в европейских странах может закончиться пандемия. Волна штамма "Омикрон" приведет к заболеванию 60% жителей Европы. Вакцинация и высокий процент заболевший помогут сформировать коллективный иммунитет и пандемия "затихнет" на несколько месяцев или вовсе исчезнет.