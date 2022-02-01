Статистика коронавірусу на 1 лютого: 30 768 нових випадків COVID-19 та 2 069 госпіталізацій

Коронавірусну хворобу за день також зафіксували у 4 056 дітей і 337 медиків. Жертвами COVID-19, за даними МОЗ, стали 192 українці.

Минулої доби в Україні зафіксовано 30 768 нових випадків зараження коронавірусом. Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

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Протягом минулого дня з коронавірусною хворобою або підозрою на COVID-19 госпіталізували 2 069 осіб, а жертвами інфекції стали 192 пацієнти.

За даними МОЗ, коронавірус також виявили у 4 056 дітей і 337 медичних працівників.

Минулої доби в Україні:

захворіли — 30 768 осіб;

одужали — 8 835 осіб;

летальні випадки — 192;

госпіталізації — 2 069.

Статистика госпіталізацій в Україні за останні сім днів:

25 січня — 3 073;

26 січня — 3 016;

27 січня — 3 342;

28 січня — 3 340;

29 січня — 3 692;

30 січня — 2 322;

31 січня — 2 069.

Протягом минулої доби, як розповідають у МОЗ, медики зробили 130 660 тестів на коронавірус.

методом ПЛР — 67 886;

методом ІФА — 6 074;

експрес-тести на антиген до вірусу — 56 700.

Найбільша кількість нових випадків зараження COVID-19 за день зафіксована у Львівській та Одеській областях, а також у Києві:

Львівська область — 3 411 випадок;

Одеська область — 2 471 випадок;

Київ — 2 363 випадки;

Харківська область — 1 977 випадків;

Вінницька область — 1 654 випадки.

З першого дня пандемії коронавірусу в Україні:

захворіли — 4 095 263 осіб;

одужали — 3 631 580 осіб;

летальні випадки — 100 395;

зроблено ПЛР-тестів — 18 113 574.

За минулий день від COVID-19 вакцинували 65 655 українців:

першою дозою — 23 278;

другою дозою — 25 525;

додатковою дозою — 480;

"бустерною" вакциною — 16 372.

[ + – ] В Україні за добу від коронавірусу померли 192 українці Фото: прес-служба МОЗ

Системний аналітик Євген Істребін у своєму Facebook попередив про нове зростання кількості госпіталізацій із коронавірусом. За його словами, найвищі показники зафіксовані у Чернівецькій, Тернопільській та Івано-Франківській областях — рівень заповнення ліжкомісць становить 76-79%.

30 січня, за словами Євгена Істребіна, до лікарень госпіталізували 1 432 пацієнти, а всього в медзакладах із коронавірусом або підозрою на зараження перебувають 25 492 особи.

"Зростання за тиждень заповнення стаціонарів +29%. Зростання добових госпіталізацій +35%. Великі області тільки входять у стадію зростання. Бережіть себе", — додав системний аналітик у своєму Facebook.

[ + – ] В Україні на 35% зріс показник госпіталізацій пацієнтів із COVID-19 [ + – ] В Україні на 35% зріс показник госпіталізацій пацієнтів із COVID-19 [ + – ] В Україні на 35% зріс показник госпіталізацій пацієнтів із COVID-19 [ + – ] В Україні на 35% зріс показник госпіталізацій пацієнтів із COVID-19 [ + – ] В Україні на 35% зріс показник госпіталізацій пацієнтів із COVID-19

Варто зазначити, що днем раніше МОЗ повідомляло про 22 026 нових випадків зараження коронавірусом в Україні.

31 січня секретар РНБО Олексій Данілов назвав пандемію коронавірусу "біологічною світовою війною", яка негативно вплинула на економіку та спровокувала велику інфляцію.