Статистика коронавірусу на 1 лютого: 30 768 нових випадків COVID-19 та 2 069 госпіталізацій
Коронавірусну хворобу за день також зафіксували у 4 056 дітей і 337 медиків. Жертвами COVID-19, за даними МОЗ, стали 192 українці.
Минулої доби в Україні зафіксовано 30 768 нових випадків зараження коронавірусом. Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.
Протягом минулого дня з коронавірусною хворобою або підозрою на COVID-19 госпіталізували 2 069 осіб, а жертвами інфекції стали 192 пацієнти.
За даними МОЗ, коронавірус також виявили у 4 056 дітей і 337 медичних працівників.
Минулої доби в Україні:
- захворіли — 30 768 осіб;
- одужали — 8 835 осіб;
- летальні випадки — 192;
- госпіталізації — 2 069.
Статистика госпіталізацій в Україні за останні сім днів:
- 25 січня — 3 073;
- 26 січня — 3 016;
- 27 січня — 3 342;
- 28 січня — 3 340;
- 29 січня — 3 692;
- 30 січня — 2 322;
- 31 січня — 2 069.
Протягом минулої доби, як розповідають у МОЗ, медики зробили 130 660 тестів на коронавірус.
- методом ПЛР — 67 886;
- методом ІФА — 6 074;
- експрес-тести на антиген до вірусу — 56 700.
Найбільша кількість нових випадків зараження COVID-19 за день зафіксована у Львівській та Одеській областях, а також у Києві:
- Львівська область — 3 411 випадок;
- Одеська область — 2 471 випадок;
- Київ — 2 363 випадки;
- Харківська область — 1 977 випадків;
- Вінницька область — 1 654 випадки.
З першого дня пандемії коронавірусу в Україні:
- захворіли — 4 095 263 осіб;
- одужали — 3 631 580 осіб;
- летальні випадки — 100 395;
- зроблено ПЛР-тестів — 18 113 574.
За минулий день від COVID-19 вакцинували 65 655 українців:
- першою дозою — 23 278;
- другою дозою — 25 525;
- додатковою дозою — 480;
- "бустерною" вакциною — 16 372.
Системний аналітик Євген Істребін у своєму Facebook попередив про нове зростання кількості госпіталізацій із коронавірусом. За його словами, найвищі показники зафіксовані у Чернівецькій, Тернопільській та Івано-Франківській областях — рівень заповнення ліжкомісць становить 76-79%.
30 січня, за словами Євгена Істребіна, до лікарень госпіталізували 1 432 пацієнти, а всього в медзакладах із коронавірусом або підозрою на зараження перебувають 25 492 особи.
"Зростання за тиждень заповнення стаціонарів +29%. Зростання добових госпіталізацій +35%. Великі області тільки входять у стадію зростання. Бережіть себе", — додав системний аналітик у своєму Facebook.
Варто зазначити, що днем раніше МОЗ повідомляло про 22 026 нових випадків зараження коронавірусом в Україні.
31 січня секретар РНБО Олексій Данілов назвав пандемію коронавірусу "біологічною світовою війною", яка негативно вплинула на економіку та спровокувала велику інфляцію.