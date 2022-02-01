Статистика коронавируса на 1 февраля: 30768 новых случаев COVID-19 и 2069 госпитализаций
Коронавирусную болезнь за день также выявили у 4056 детей и 337 медиков. Жертвами COVID-19, по данным Минздрава, стали 192 украинца.
За минувшие сутки в Украине зафиксировано 30768 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
В течение минувшего дня с коронавирусной болезнью или подозрением на COVID-19 госпитализировали 2069 человек, а жертвами инфекции стали 192 пациента.
По данным Минздрава, коронавирус также выявили у 4056 детей и 337 медицинских работников.
За минувие сутки в Украине:
- заболело — 30768 человек;
- выздоровело — 8835 человек;
- летальные случаи — 192;
- госпитализиации — 2069.
Статистика госпитализаций в Украине за последние семь дней:
- 25 января — 3073;
- 26 января — 3016;
- 27 января — 3342;
- 28 января — 3340;
- 29 января — 3692;
- 30 января — 2322;
- 31 января — 2069.
В течение минувших суток, как рассказывают в Минздраве, медики сделали 130660 тестов на коронавирус:
- методом ПЦР — 67886;
- методом ИФА — 6074;
- экспресс-тесты на антиген к вирусу — 56700.
Наибольшее количество новых случаев заражения COVID-19 за день зафиксировано во Львовской и Одесской областях, а также в Киеве:
- Львовская область — 3411 случай;
- Одесская область — 2471 случай;
- Киев — 2363 случая;
- Харьковская область — 1977 случаев;
- Винницкая область — 1654 случая.
С первого дня пандемии коронавируса в Украине:
- заболело — 4095263 человек;
- выздоровело — 3631580 человек;
- летальные случаи — 100395;
- сделано ПЦР-тестов — 18113574.
За минувший день от COVID-19 вакцинировали 65655 украинцев:
- первой дозой — 23278;
- второй дозой — 25525;
- дополнительной дозой — 480;
- "бустерной" вакциной — 16372.
Системный аналитик Евгений Истребин в своем Facebook предупредил о новом росте числа госпитализаций с коронавирусом. По его словам, наивысшие показатели зафиксированы в Черновицкой, Тернопольской и Ивано-Франковской областях — уровень заполнения койкомест составляет 76-79%.
30 января, по словам Евгения Истребина, в больницы госпитализировали 1432 пациента, а всего в медучреждениях с коронавирусом или подозрением на заражение находятся 25492 человека.
"Рост за неделю заполнения стационаров +29%. Рост суточных госпитализаций +35%. Крупные области только входят в стадию роста. Берегите себя", — добавил системный аналитик в своем Facebook.
Стоит отметить, что днем ранее Минздрав сообщал о 22026 новых случаях заражения коронавирусом в Украине.
31 января секретарь СНБО Алексей Данилов назвал пандемию коронавируса "биологической мировой войной", которая негативно повлияла на экономику и спровоцировала большую инфляцию