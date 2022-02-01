Статистика коронавируса на 1 февраля: 30768 новых случаев COVID-19 и 2069 госпитализаций

Коронавирусную болезнь за день также выявили у 4056 детей и 337 медиков. Жертвами COVID-19, по данным Минздрава, стали 192 украинца.

За минувшие сутки в Украине зафиксировано 30768 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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В течение минувшего дня с коронавирусной болезнью или подозрением на COVID-19 госпитализировали 2069 человек, а жертвами инфекции стали 192 пациента.

По данным Минздрава, коронавирус также выявили у 4056 детей и 337 медицинских работников.

За минувие сутки в Украине:

заболело — 30768 человек;

выздоровело — 8835 человек;

летальные случаи — 192;

госпитализиации — 2069.

Статистика госпитализаций в Украине за последние семь дней:

25 января — 3073;

26 января — 3016;

27 января — 3342;

28 января — 3340;

29 января — 3692;

30 января — 2322;

31 января — 2069.

В течение минувших суток, как рассказывают в Минздраве, медики сделали 130660 тестов на коронавирус:

методом ПЦР — 67886;

методом ИФА — 6074;

экспресс-тесты на антиген к вирусу — 56700.

Наибольшее количество новых случаев заражения COVID-19 за день зафиксировано во Львовской и Одесской областях, а также в Киеве:

Львовская область — 3411 случай;

Одесская область — 2471 случай;

Киев — 2363 случая;

Харьковская область — 1977 случаев;

Винницкая область — 1654 случая.

С первого дня пандемии коронавируса в Украине:

заболело — 4095263 человек;

выздоровело — 3631580 человек;

летальные случаи — 100395;

сделано ПЦР-тестов — 18113574.

За минувший день от COVID-19 вакцинировали 65655 украинцев:

первой дозой — 23278;

второй дозой — 25525;

дополнительной дозой — 480;

"бустерной" вакциной — 16372.

[ + – ] В Украине за сутки от коронавируса скончались 192 украинца Фото: пресс-служба МОЗ

Системный аналитик Евгений Истребин в своем Facebook предупредил о новом росте числа госпитализаций с коронавирусом. По его словам, наивысшие показатели зафиксированы в Черновицкой, Тернопольской и Ивано-Франковской областях — уровень заполнения койкомест составляет 76-79%.

30 января, по словам Евгения Истребина, в больницы госпитализировали 1432 пациента, а всего в медучреждениях с коронавирусом или подозрением на заражение находятся 25492 человека.

"Рост за неделю заполнения стационаров +29%. Рост суточных госпитализаций +35%. Крупные области только входят в стадию роста. Берегите себя", — добавил системный аналитик в своем Facebook.

[ + – ] В Украине на 35% вырос показатель госпитализаций пациентов с COVID-19 [ + – ] В Украине на 35% вырос показатель госпитализаций пациентов с COVID-19 [ + – ] В Украине на 35% вырос показатель госпитализаций пациентов с COVID-19 [ + – ] В Украине на 35% вырос показатель госпитализаций пациентов с COVID-19 [ + – ] В Украине на 35% вырос показатель госпитализаций пациентов с COVID-19

Стоит отметить, что днем ранее Минздрав сообщал о 22026 новых случаях заражения коронавирусом в Украине.

31 января секретарь СНБО Алексей Данилов назвал пандемию коронавируса "биологической мировой войной", которая негативно повлияла на экономику и спровоцировала большую инфляцию