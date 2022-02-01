Секретарь СНБО Данилов назвал пандемию коронавируса "биологической мировой войной" (видео)

Распространение COVID-19, по словам топ-чиновника, привело к "бешеной" инфляции и резкому росту цен на энергоносители.

В декабре 2019 года в китайском городе Ухань началась первая "биологическая мировая война". Такое мнение в эфире политического ток-шоу "Свобода слова на ICTV" озвучил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

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По его словам, он является одним из немногих людей, которые считают пандемию коронавируса "биологической войной".

"Я отстаиваю точку зрения, что в декабре 2019 года началась первая биологическая мировая война, и она до сих пор продолжается. Последствия тех событий, которые начались в Ухане и которые мир стеснительно называет пандемией, мы имеем сегодня", — подчеркнул Алексей Данилов в эфире политического ток-шоу.

Секретарь Совета нацбезопасности утверждает, что мировая экономика сильно пострадала в результате пандемии коронавируса, в результате чего началась "бешеная" инфляция". Помимо этого, как считает Алексей Данилов, COVID-19 также спровоцировал рост цен на энергоносители.

"Большая нагрузка на экономику стран мира, и мировая экономика уже не будет такой, как до коронавируса. Очень много стран помогали и помогают своему населению выйти из сложной ситуации. Эти деньги давят на экономику — появляется бешеная инфляция. Вы видите, что те цены, которые существуют на энергоносители, таких цен никогда не было", — продолжил секретарь СНБО.

Ведущий политического ток-шоу Вадим Карпьяк задал топ-чиновнику уточняющий вопрос: "Считаете ли вы, что коронавирус имеет искусственное происхождение и кто начал эту биологическую войну?".

Как отметил Алексей Данилов, пока ученые не могут точно сказать, что COVID-19 является "естественной вещью". Секретарь СНБО также не смог ответить, какая именно страна начала "биологическую мировую войну".

"Сложно сказать (кто начал биологическую войну — ред.). Если бы мы знали, кто начал, было бы намного легче. Мы пока знаем, откуда все началось", — добавил топ-чиновник в эфире телеканала.

На видео — с 13:35.

[ + – ] Алексей Данилов назвал пандемию коронавируса биологической мировой войной

Отметим, 21 января главный санврач Игорь Кузин предупреждал о новой волне коронавируса, которая будет вызвана штаммом "Омикрон". По словам замглвы Минздрава, на фоне роста заболеваемости в Украине ежедневно могут регистрировать до 60 тысяч новых случаев заражения.

Также сообщалось, что 31 января вступил в силу приказ Минздрава о расширении списка профессий, которые попадают под обязательную вакцинацию от COVID-19.