Вступил в силу приказ об обязательной вакцинации от Covid-19 для перечня профессий

Для медиков, работников коммунальных учреждений и местных чиновников предусматривается обязательная вакцинация от коронавируса.

С 31 января вступает в силу приказ МОЗ об расширении списка организаций, работники которых должны привиться от коронавируса. Работники учреждений, которые не получат хотя бы одну дозу вакцины от Covid-19, не смогут посещать работу без сохранения зарплаты. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

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Получить обязательную прививку от Covid-19 нужно:

Работникам органов местного самоуправления.

Сотрудникам коммунальных учреждений .

Медикам.

Нужно привиться от коронавируса хотя бы одной дозой для того, чтобы оставаться на работе. В случае, если сотрудник вовремя этого не сделал, он не допускается к работе и лишается временно зарплаты.

Требование не касается людей, у которых есть противопоказание к вакцине от Covid-19 и медицинское заключение на фоне этого.

"При заражении Омикроном риск госпитализации ниже на 65% для пациентов, получивших две дозы вакцины, и на 81% – для тех, кто получил три дозы. Однако количество случаев COVID-19, вызванных новым штаммом, растет, что может создать существенную нагрузку на медицинскую систему. Именно поэтому в Украине и есть необходимость расширения перечня профессий, для которых вакцинация от COVID-19 обязательна" — заявила глава Минздрава Виктор Ляшко.

Ранее Минздрав обязало прививаться для:

Работников центральных органов исполнительной власти.

Педагогов

Работников стратегически важных обьектов (Укрпочта, Укрзализныця и другие).

Местных государственных администраций.

Напомним, после волны "Омикрон" в Европе может закончиться пандемия. Глава ВОЗ в Европе Ханс Клюге считает, что волна штамма "Омикрон" приведет к заболеванию коронавирусом 60% европейцев. Высокий уровень вакцинации и заболевших Covid-19 приведут к формированию коллективного иммунитета. После этой волны в Европе начнется затишье и спад заболеваний, а новая волна может не начаться. Но Ханс Клюге не исключает появление других вариантов Covid-19.

Фокус писал о том, что волна "Омикрона" может быть быстрой, но болезненной, так считает главный санитарный врач Игорь Кузин. Прогнозируется, что в феврале коронавирусом переболеют более 1 миллиона украинцев. Показатель заболеваний коронавирусом может достичь до 59 тысяч заболеваний в сутки, пик заражений ожидают на 20-25 февраля. Но волна "Омикрона" будет короткой и спад заболеваний ожидаются до 1 апреля.