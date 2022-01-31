Набрав чинності наказ про обов'язкову вакцинацію від Covid-19 для переліку професій

Для медиків, працівників комунальних установ та місцевих чиновників передбачається обов'язкова вакцинація від коронавірусу.

З 31 січня набирає чинності наказ МОЗ про розширення списку організацій, працівники яких повинні зробити щеплення від коронавірусу. Працівники установ, які не отримають бодай однієї дози вакцини від Covid-19, не зможуть відвідувати роботу без збереження зарплати. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

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Отримати обов'язкове щеплення від Covid-19 потрібно:

Працівникам органів місцевого самоврядування.

Співробітникам комунальних установ.

Медикам.

Потрібно зробити щеплення від коронавірусу хоча б однією дозою для того, щоб залишатися на роботі. Якщо співробітник вчасно цього не зробив, він не допускається до роботи і позбавляється тимчасово зарплати.

Вимога не стосується людей, які мають протипоказання до вакцини від Covid-19 та мають про це медичний висновок.

"При зараженні Омікроном ризик госпіталізації нижчий на 65% для пацієнтів, які отримали дві дози вакцини, і на 81% – для тих, хто отримав три дози. Проте кількість випадків COVID-19, спричинених новим штамом, зростає, що може створити суттєве навантаження на медичну систему. Саме тому в Україні і є необхідність розширення переліку професій, для яких вакцинація від COVID-19 є обов'язковою" — заявив голова МОЗ Віктор Ляшко.

Раніше МОЗ зобов'язало щеплюватися:

Працівників центральних органів виконавчої.

Педагогів

Працівників стратегічно важливих об'єктів (Укрпошта, Укрзалізниця та інші).

Місцеві державні адміністрації.

Нагадаємо, після хвилі "Омікрон" у Європі може закінчитися пандемія. Глава ВООЗ у Європі Ганс Клюге вважає, що хвиля штаму "Омікрон" призведе до захворювання на коронавірус 60% європейців. Високий рівень вакцинації та хворих на Covid-19 призведуть до формування колективного імунітету. Після цієї хвилі в Європі почнеться затишшя та спад захворювань, а нова хвиля може не початися. Але Ганс Клюге не виключає появи інших варіантів Covid-19.

Фокус писав про те, що хвиля "Омікрону" може бути швидкою, але болісною, так вважає головний санітарний лікар Ігор Кузін. Прогнозується, що в лютому на коронавірус перехворіють понад 1 мільйон українців. Показник захворювань на коронавірус може досягти до 59 тисяч захворювань на добу, пік заражень очікують на 20-25 лютого. Але хвиля "Омікрону" буде короткою і спад захворювань очікується до 1 квітня.