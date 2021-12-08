В Україні розширили перелік професій, для яких обов'язкова вакцинація від коронавірусу

З 9 грудня зобов'яжуть щепитися від коронавірусу працівників центральних органів виконавчої влади та стратегічних підприємств.

З 9 грудня зобов’яжуть щепитися від коронавірусу працівників центральних органів виконавчої влади та стратегічних підприємств.

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В Україні збільшили перелік професій, для яких вакцинація від коронавірусу є обов’язковою. Завтра, 9 грудня, набуває чинності відповідний наказ Міністерства охорони здоров’я. Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Тепер, окрім освітян і чиновників, зобов’яжуть щепитися від коронавірусу ще й працівників центральних органів виконавчої влади та стратегічних підприємств.

З 9 грудня перелік обов’язкових для вакцинації професій поповнять:

працівники установ та закладів, що надають соціальні послуги;

працівники підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади;

працівники закладів захисту прав дітей, реабілітаційних закладів;

працівники підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави (Укрпошта, Укрзалізниця та інші).

Міністр зазначив, що як тільки працівник отримає принаймні одне щеплення проти коронавірусу, то підстав для відсторонення або продовження його відсторонення від роботи більше не буде.

"Отримання принаймні першої дози не вважається ухиленням або відмовою від вакцинації. У такому випадку він має бути допущений до роботи", – підкреслив Ляшко.

Ситуація з вакцинацією від COVID-19 в Україні

За словами глави МОЗ, станом на 8 грудня три регіони України перетнули позначку 50 % вакцинованих серед дорослого населення принаймні однією дозою – це Київ, Київська та Полтавська області.

Так, в столиці першою дозою вакциновано понад 67% жителів, в Київській області — понад 55%, в Полтавській області — майже 52%. Вже наблизились до цього показника Дніпропетровська область з 49% щеплених та Черкаська область — 47%.

Лідером по вакцинації є місто Київ, тут вакциновано більше половини дорослого населення, два щеплення вже зробили понад 65% киян.

Раніше Фокус писав, що вчені визначили найкращу комбінацію вакцин для захисту від COVID-19. Поєднання деяких вакцин, на думку науковців, підвищує у 17 разів імунну відповідь організму на коронавірус.