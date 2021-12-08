В Украине расширили список профессий, для которых обязательна вакцинация от коронавируса

С 9 декабря обяжут прививаться от коронавируса работников центральных органов исполнительной власти и стратегических предприятий.

В Украине дополнили перечень профессий, для которых вакцинация от коронавируса обязательна. Завтра, 9 декабря, вступает в силу соответствующий приказ Министерства здравоохранения. Об этом заявил на брифинге глава Минздрава Виктор Ляшко.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Украина" в Facebook Подписаться

Теперь, кроме педагогов и чиновников, обяжут прививаться от коронавируса еще и работников центральных органов исполнительной власти и стратегических предприятий.

С 9 декабря список обязательных для вакцинации профессий пополнят:

работники учреждений, оказывающих социальные услуги;

работники предприятий, учреждений и организаций, относящихся к сфере управления центральных органов исполнительной власти;

работники заведений защиты прав детей, реабилитационных заведений;

работники предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства (Укрпочта, "Укрзализныця" и другие).

Министр отметил, что как только работник получит как минимум одну прививку против коронавируса, оснований для отстранения или продолжения его отстранения от работы больше не будет.

"Получение, по крайней мере, первой дозы не считается уклонением или отказом от вакцинации. В таком случае человек должен быть допущен к работе", – подчеркнул Ляшко.

Ситуация с вакцинацией от COVID-19 в Украине

По словам главы Минздрава, по состоянию на 8 декабря три региона Украины пересекли отметку в 50% вакцинированных среди взрослого населения, как минимум, одной дозой – это Киев, Киевская и Полтавская области.

Так, в столице первой дозой вакцинировано более 67% жителей, в Киевской области – более 55%, в Полтавской области – почти 52%. Уже приблизились к этому показателю Днепропетровская область с 49% привитых и Черкасская область – 47%.

Лидером по вакцинации является город Киев, здесь вакцинировано более половины взрослого населения, две прививки уже сделали более 65% киевлян.

Ранее Фокус писал, что ученые определили лучшую комбинацию вакцин для защиты от COVID-19. Сочетание некоторых вакцин, по мнению исследователей, повышает в 17 раз иммунный ответ организма на коронавирус.