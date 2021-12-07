Ученые определили лучшую комбинацию вакцин для защиты от COVID-19

Сочетание некоторых вакцин, по мнению ученых, повышает в 17 раз иммунный ответ организма на коронавирус.

Ученые Оксфордского университета выяснили, что комбинирование различных вакцин в процессе вакцинации от COVID-19 повышает показатель выработки нейтрализирующих антител Т-клеток, в сравнении с показателями после иммунизации моновакциной. Речь идет о таких вакцинах, как Pfizer, AstraZeneca, Moderna и Novavax. Об этом сообщает The Guardian.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Ученые провели анализ данных 1070 британцев, которые первый раз привились вакциной AstraZeneca или Pfizer, а спустя 9 дней сделали прививку либо аналогичным препаратом, либо разработкой Moderna или Novavax. Как оказалось, те, кто комбинировал вакцины AstraZeneca и Moderna получили в 17 раз более высокий уровень антител в организме, по сравнению с теми, кто вакцинировался двумя дозами AstraZeneca. А у тех, кто после первой прививки AstraZeneca получил вторую дозу Novavax обнаружено повышение уровня антител в 4 раза.

"Мы увидели, что то, что вы получили одну дозу определенной вакцины, не означает, что вы должны получать ту же вакцину в качестве второй дозы", — сказал профессор Оксфордского университета Мэтью Снейп.

Комбинация вакцин Pfizer и Moderna показали следующий результат — после первой прививки Pfizer и второй дозы Moderna, уровень нейтрализирующих антител выше в 1,3 раза, но в то же время после укола Novavax уровень антител оказался на 20% ниже, чем после двух доз Pfizer.

Ученые отметили, что у привитых наблюдался различный ответ Т-клеток после комбинаций разных типов вакцин, а именно — мРНК вакцин Pfizer и Moderna и векторных вакцин, таких как AstraZeneca и вакцин на основе белка, таких как Novavax.

Так, две дозы вакцины AstraZeneca или Pfizer привели к одинаковому количеству Т-клеток, сочетание вакцины AstraZeneca со второй дозой Moderna — к появлению в 3,5 раза больше Т-клеток, а вторая доза Novavax показала увеличение количества Т-клеток в 4,8 раза.

Для Pfizer вторая доза Moderna увеличила количество Т-клеток в 1,5 раза, тогда как вторая доза Novavax привела к уменьшению количества Т-клеток.

"Это говорит нам о том, что РНК вакцины и вирусные векторные вакцины делают нечто совершенно иное, когда дело доходит до праймирования Т-клеточного ответа", — заключил Снейп.

Ранее сообщалось, что ученые выяснили механизм образования тромбов у людей, которые прививались вакциной AstraZeneca. Однако тромбы образуются редко и при ряде неблагоприятных обстоятельств.