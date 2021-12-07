Вчені визначили найкращу комбінацію вакцин для захисту від COVID-19
Поєднання деяких вакцин, на думку вчених, підвищує у 17 разів імунну відповідь організму на коронавірус.
Вчені Оксфордського університету з'ясували, що комбінування різних вакцин у процесі вакцинації від COVID-19 підвищує показник вироблення нейтралізуючих антитіл Т-клітин порівняно з показниками після імунізації моновакциною. Йдеться про такі вакцини, як Pfizer, AstraZeneca, Moderna та Novavax. Про це повідомляє The Guardian.
Вчені провели аналіз даних 1070 британців, які вперше зробили щеплення вакциною AstraZeneca або Pfizer, а через 9 днів зробили щеплення або аналогічним препаратом, або розробкою Moderna або Novavax. Як виявилося, ті, хто комбінував вакцини AstraZeneca і Moderna, отримали в 17 разів вищий рівень антитіл в організмі, порівняно з тими, хто вакцинувався двома дозами AstraZeneca. А у тих, хто після першого щеплення AstraZeneca отримав другу дозу Novavax, виявлено підвищення рівня антитіл у 4 рази.
"Ми побачили, що те, що ви отримали одну дозу певної вакцини, не означає, що ви повинні отримувати ту ж вакцину як другу дозу", — сказав професор Оксфордського університету Метью Снейп.
Комбінація вакцин Pfizer і Moderna показали наступний результат — після першого щеплення Pfizer і другої дози Moderna, рівень антитіл вищий у 1,3 рази, але водночас після уколу Novavax рівень антитіл виявився на 20% нижче, ніж після двох доз Pfizer.
Вчені зазначили, що у щеплених спостерігалася різна відповідь Т-клітин після комбінацій різних типів вакцин, а саме мРНК вакцин Pfizer і Moderna і векторних вакцин, таких як AstraZeneca і вакцин на основі білка, таких як Novavax.
Так, дві дози вакцини AstraZeneca або Pfizer призвели до однакової кількості Т-клітин, поєднання вакцини AstraZeneca з другою дозою Moderna — до появи в 3,5 рази більше Т-клітин, а друга доза Novavax показала збільшення кількості Т-клітин у 4,8 рази.
Для Pfizer друга доза Moderna збільшила кількість Т-клітин у 1,5 рази, тоді як друга доза Novavax призвела до зменшення кількості Т-клітин.
"Це говорить нам про те, що РНК вакцини та вірусні векторні вакцини роблять щось зовсім інше, коли справа доходить до праймування Т-клітинної відповіді", — сказав Снейп.
Раніше повідомлялося, що вчені з'ясували механізм утворення тромбів у людей, які щепилися вакциною AstraZeneca. Проте тромби утворюються рідко і за низки несприятливих обставин.