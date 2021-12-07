Вчені визначили найкращу комбінацію вакцин для захисту від COVID-19

Поєднання деяких вакцин, на думку вчених, підвищує у 17 разів імунну відповідь організму на коронавірус.

Вчені Оксфордського університету з'ясували, що комбінування різних вакцин у процесі вакцинації від COVID-19 підвищує показник вироблення нейтралізуючих антитіл Т-клітин порівняно з показниками після імунізації моновакциною. Йдеться про такі вакцини, як Pfizer, AstraZeneca, Moderna та Novavax. Про це повідомляє The Guardian.

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Вчені провели аналіз даних 1070 британців, які вперше зробили щеплення вакциною AstraZeneca або Pfizer, а через 9 днів зробили щеплення або аналогічним препаратом, або розробкою Moderna або Novavax. Як виявилося, ті, хто комбінував вакцини AstraZeneca і Moderna, отримали в 17 разів вищий рівень антитіл в організмі, порівняно з тими, хто вакцинувався двома дозами AstraZeneca. А у тих, хто після першого щеплення AstraZeneca отримав другу дозу Novavax, виявлено підвищення рівня антитіл у 4 рази.

"Ми побачили, що те, що ви отримали одну дозу певної вакцини, не означає, що ви повинні отримувати ту ж вакцину як другу дозу", — сказав професор Оксфордського університету Метью Снейп.

Комбінація вакцин Pfizer і Moderna показали наступний результат — після першого щеплення Pfizer і другої дози Moderna, рівень антитіл вищий у 1,3 рази, але водночас після уколу Novavax рівень антитіл виявився на 20% нижче, ніж після двох доз Pfizer.

Вчені зазначили, що у щеплених спостерігалася різна відповідь Т-клітин після комбінацій різних типів вакцин, а саме мРНК вакцин Pfizer і Moderna і векторних вакцин, таких як AstraZeneca і вакцин на основі білка, таких як Novavax.

Так, дві дози вакцини AstraZeneca або Pfizer призвели до однакової кількості Т-клітин, поєднання вакцини AstraZeneca з другою дозою Moderna — до появи в 3,5 рази більше Т-клітин, а друга доза Novavax показала збільшення кількості Т-клітин у 4,8 рази.

Для Pfizer друга доза Moderna збільшила кількість Т-клітин у 1,5 рази, тоді як друга доза Novavax призвела до зменшення кількості Т-клітин.

"Це говорить нам про те, що РНК вакцини та вірусні векторні вакцини роблять щось зовсім інше, коли справа доходить до праймування Т-клітинної відповіді", — сказав Снейп.

Раніше повідомлялося, що вчені з'ясували механізм утворення тромбів у людей, які щепилися вакциною AstraZeneca. Проте тромби утворюються рідко і за низки несприятливих обставин.