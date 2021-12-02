Учені з'ясували, чому вакцина AstraZeneca викликає небезпечні тромби
Автори дослідження вважають, що знайшли "тригер", що призводить до утворення тромбів після вакцинації AstraZeneca.
У процесі спільного дослідження команда вчених з Уельсу та США в найдрібніших подробицях продемонструвала, як білок крові притягується до ключового компонента вакцини. Про це повідомляє Science Advances.
Дослідники вважають, що цей механізм викликає ланцюгову реакцію та може призвести до утворення небезпечних згустків у крові.
Вважається, що вакцина, розроблена англо-шведською фармацевтичною компанією AstraZeneca, врятувала не менше мільйона життів від коронавірусної інфекції. Однак через побоювання тромбозу в багатьох країнах люди відмовлялися вакцинуватися AstraZeneca.
Учені почали пошуки причин, які можуть спричинити тромби, виходячи з двох гіпотез:
- підвищений ризик утворення згустків крові спричиняють лише деякі вакцини;
- у людей зі згустками в крові були незвичайні антитіла, які атакували білок.
COVID-вакцини доставляють фрагмент генетичного коду коронавірусу для тренування імунної системи.
У вакцині AstraZeneca як такий мікроскопічний "листоноша" використовувався аденовірус, і дослідники припускали, що саме аденовірус може бути пов'язаний з утворенням небезпечних згустків. Його докладно вивчили на молекулярному рівні. Результати цього дослідження показали, що зовнішня поверхня аденовірусу притягує білок тромбоцитарного фактора 4, як магніт. Тромбоцитарний фактор 4 — це білок, який відповідає за згортання крові та є невеликим цитокіном (маленькою молекулою).
Професор Алан Паркер, один із дослідників з Університету Кардіффа, каже, що вдалося простежити зв'язок між аденовірусами та тромбоцитарним фактором 4.
"Зараз у нас є тригер, але потрібна ще додаткова робота", — пояснює професор.
Вважається, що імунна система атакує тромбоцитарний фактор 4 сприймаючи його за аденовірус. У крові виділяються антитіла, які злипаються з цим фактором, що викликає небезпечні згустки.
Тромби утворюються за умов низки несприятливих обставин, у цьому полягає пояснення того, чому ці небезпечні згустки виникають рідко.
Жителі Великобританії отримали майже 50 млн доз вакцини AstraZeneca, з них 73 особи померли через утворення тромбів у крові.
"Це було неможливо передбачити, ймовірність утворення згустків вкрай низька, тому потрібно враховувати і те, що вакцина допомагала людям боротися з вірусом", — говорить Паркер.
Представники AstraZeneca заявляють, що їхня вакцина врятувала понад мільйон життів у всьому світі.
Раніше Фокус повідомляв, що збитки AstraZeneca склали понад $1 млрд. На кожній акції розробник противірусної вакцини втрачав $1,1, тоді як минулого року компанія була у прибутку — $0,49.