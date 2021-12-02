Учені з'ясували, чому вакцина AstraZeneca викликає небезпечні тромби

Автори дослідження вважають, що знайшли "тригер", що призводить до утворення тромбів після вакцинації AstraZeneca.

У процесі спільного дослідження команда вчених з Уельсу та США в найдрібніших подробицях продемонструвала, як білок крові притягується до ключового компонента вакцини. Про це повідомляє Science Advances.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Технології та наука" в Facebook Підписатись

Дослідники вважають, що цей механізм викликає ланцюгову реакцію та може призвести до утворення небезпечних згустків у крові.

Вважається, що вакцина, розроблена англо-шведською фармацевтичною компанією AstraZeneca, врятувала не менше мільйона життів від коронавірусної інфекції. Однак через побоювання тромбозу в багатьох країнах люди відмовлялися вакцинуватися AstraZeneca.

Учені почали пошуки причин, які можуть спричинити тромби, виходячи з двох гіпотез:

підвищений ризик утворення згустків крові спричиняють лише деякі вакцини;

у людей зі згустками в крові були незвичайні антитіла, які атакували білок.

COVID-вакцини доставляють фрагмент генетичного коду коронавірусу для тренування імунної системи.

У вакцині AstraZeneca як такий мікроскопічний "листоноша" використовувався аденовірус, і дослідники припускали, що саме аденовірус може бути пов'язаний з утворенням небезпечних згустків. Його докладно вивчили на молекулярному рівні. Результати цього дослідження показали, що зовнішня поверхня аденовірусу притягує білок тромбоцитарного фактора 4, як магніт. Тромбоцитарний фактор 4 — це білок, який відповідає за згортання крові та є невеликим цитокіном (маленькою молекулою).

[ + – ] Детальне зображення аденовірусу, що доставляє в організм вакцину AstraZeneca

Професор Алан Паркер, один із дослідників з Університету Кардіффа, каже, що вдалося простежити зв'язок між аденовірусами та тромбоцитарним фактором 4.

"Зараз у нас є тригер, але потрібна ще додаткова робота", — пояснює професор.

Вважається, що імунна система атакує тромбоцитарний фактор 4 сприймаючи його за аденовірус. У крові виділяються антитіла, які злипаються з цим фактором, що викликає небезпечні згустки.

Тромби утворюються за умов низки несприятливих обставин, у цьому полягає пояснення того, чому ці небезпечні згустки виникають рідко.

Жителі Великобританії отримали майже 50 млн доз вакцини AstraZeneca, з них 73 особи померли через утворення тромбів у крові.

"Це було неможливо передбачити, ймовірність утворення згустків вкрай низька, тому потрібно враховувати і те, що вакцина допомагала людям боротися з вірусом", — говорить Паркер.

Представники AstraZeneca заявляють, що їхня вакцина врятувала понад мільйон життів у всьому світі.

Раніше Фокус повідомляв, що збитки AstraZeneca склали понад $1 млрд. На кожній акції розробник противірусної вакцини втрачав $1,1, тоді як минулого року компанія була у прибутку — $0,49.