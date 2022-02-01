Секретар РНБО Данілов назвав пандемію коронавірусу "біологічною світовою війною" (відео)

Поширення COVID-19, за словами топчиновника, призвело до "шаленої" інфляції та різкого зростання цін на енергоносії.

У грудні 2019 року в китайському місті Ухань розпочалася перша "біологічна світова війна". Таку думку в ефірі політичного ток-шоу "Свобода слова на ICTV" висловив секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов.

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За його словами, він є одним із небагатьох людей, які вважають пандемію коронавірусу "біологічною війною".

"Я відстоюю думку, що в грудні 2019 року почалася перша біологічна світова війна, і вона досі триває. Наслідки тих подій, які почалися в Ухані та які світ соромно називає пандемією, ми маємо сьогодні", — наголосив Олексій Данілов в ефірі політичного ток-шоу

Секретар Ради нацбезпеки стверджує, що світова економіка сильно постраждала внаслідок пандемії коронавірусу, внаслідок чого почалася "шалена" інфляція". Крім цього, як вважає Олексій Данілов, COVID-19 також спровокував зростання цін на енергоносії.

"Велике навантаження на економіку країн світу, і світова економіка вже не буде такою, як до коронавірусу. Дуже багато країн допомагали і допомагають своєму населенню вийти зі складної ситуації. Ці гроші тиснуть на економіку — з'являється шалена інфляція. Ви бачите, що ті ціни, які існують на енергоносії, таких цін ніколи не було", — продовжив секретар РНБО.

Ведучий політичного ток-шоу Вадим Карп'як поставив топчиновнику уточнювальне питання: "Чи вважаєте ви, що коронавірус має штучне походження і хто розпочав цю біологічну війну?"

Як зазначив Олексій Данілов, поки що вчені не можуть точно сказати, що COVID-19 є "природною річчю". Секретар РНБО також не зміг відповісти, яка саме країна розпочала "біологічну світову війну".

"Складно сказати (хто почав біологічну війну — ред.). Якби ми знали, хто почав, було б набагато легше. Ми поки що знаємо, звідки все почалося", — додав топчиновник в ефірі телеканалу.

На відео — з 13:35.

[ + – ] Олексій Данілов назвав пандемію коронавірусу біологічною світовою війною

Зазначимо, 21 січня головний санлікар Ігор Кузін попереджав про нову хвилю коронавірусу, яка буде викликана штамом "Омікрон". За словами заступника голови МОЗ, на тлі зростання захворюваності в Україні щодня можуть реєструвати до 60 тисяч нових випадків зараження.

Також повідомлялося, що 31 січня набув чинності наказ МОЗ про розширення списку професій, які підпадають під обов'язкову вакцинацію від COVID-19.