Секретар РНБО Данілов назвав пандемію коронавірусу "біологічною світовою війною" (відео)
Поширення COVID-19, за словами топчиновника, призвело до "шаленої" інфляції та різкого зростання цін на енергоносії.
У грудні 2019 року в китайському місті Ухань розпочалася перша "біологічна світова війна". Таку думку в ефірі політичного ток-шоу "Свобода слова на ICTV" висловив секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов.
За його словами, він є одним із небагатьох людей, які вважають пандемію коронавірусу "біологічною війною".
"Я відстоюю думку, що в грудні 2019 року почалася перша біологічна світова війна, і вона досі триває. Наслідки тих подій, які почалися в Ухані та які світ соромно називає пандемією, ми маємо сьогодні", — наголосив Олексій Данілов в ефірі політичного ток-шоу
Секретар Ради нацбезпеки стверджує, що світова економіка сильно постраждала внаслідок пандемії коронавірусу, внаслідок чого почалася "шалена" інфляція". Крім цього, як вважає Олексій Данілов, COVID-19 також спровокував зростання цін на енергоносії.
"Велике навантаження на економіку країн світу, і світова економіка вже не буде такою, як до коронавірусу. Дуже багато країн допомагали і допомагають своєму населенню вийти зі складної ситуації. Ці гроші тиснуть на економіку — з'являється шалена інфляція. Ви бачите, що ті ціни, які існують на енергоносії, таких цін ніколи не було", — продовжив секретар РНБО.
Ведучий політичного ток-шоу Вадим Карп'як поставив топчиновнику уточнювальне питання: "Чи вважаєте ви, що коронавірус має штучне походження і хто розпочав цю біологічну війну?"
Як зазначив Олексій Данілов, поки що вчені не можуть точно сказати, що COVID-19 є "природною річчю". Секретар РНБО також не зміг відповісти, яка саме країна розпочала "біологічну світову війну".
"Складно сказати (хто почав біологічну війну — ред.). Якби ми знали, хто почав, було б набагато легше. Ми поки що знаємо, звідки все почалося", — додав топчиновник в ефірі телеканалу.
На відео — з 13:35.
Зазначимо, 21 січня головний санлікар Ігор Кузін попереджав про нову хвилю коронавірусу, яка буде викликана штамом "Омікрон". За словами заступника голови МОЗ, на тлі зростання захворюваності в Україні щодня можуть реєструвати до 60 тисяч нових випадків зараження.
Також повідомлялося, що 31 січня набув чинності наказ МОЗ про розширення списку професій, які підпадають під обов'язкову вакцинацію від COVID-19.