Статистика коронавируса на 31 января: 22026 новых случаев COVID-19 и 2322 госпитализации

Жертвами коронавирусной инфекции за сутки стали 78 украинцев.

За минувшие сутки коронавирус официально выявили у 22026 человек. Статистику заболеваемости COVID-19 публикует пресс-служба Минздрава.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Украина" в Facebook Подписаться

С коронавирусной болезнью или подозрением на заражение в больницы госпитализированы 2322 пациента. Инфекцию, по данным Министерства здравоохранения, также выявили у 2865 детей и 337 медработников. Жертвами COVID-19 за сутки в Украине стали 78 человек.

За последний день в Украине:

заболело — 22026 человек;

выздоровело — 4346 человек;

летальные случаи — 78;

госпитализации — 2322.

Статистика госпитализаций в Украине за последнюю неделю:

24 января — 1507;

25 января — 3073;

26 января — 3016;

27 января — 3342;

28 января — 3340;

29 января — 3692;

30 января — 2322.

В течение минувших суток медработники сделали 64072 тестов на коронавирус:

методом ПЦР — 36354;

методом ИФА — 2756;

экспресс-тесты на антиген — 24962.

Лидерами по новым случаям COVID-19 за последний день стали Львовская, Хмельницкая и Житомирская области:

Львовская область — 2934 случая;

Хмельницкая область — 2092 случая;

Житомирская область — 1576 случаев;

Одесская область — 1412 случая;

Сумская область — 1331 случай.

За все время пандемии коронавируса в Украине:

заболело — 4064495 человек;

выздоровело — 3622745 человек;

летальные случаи — 100203;

сделано ПЦР-тестов — 18045688.

В течение минувшего дня в Украине сделали 20983 прививок от коронавирусной инфекции:

первая доза препарата — 6524;

вторая доза — 7653;

дополнительная доза — 98;

"бустерная" вакцина — 6708.

[ + – ] В Украине за сутки от коронавируса умерло 78 человек Фото: пресс-служба МОЗ

Системный аналитик Евгений Истребин отметил, что в Украине продолжается "треш" со статистикой заболеваемости коронавирусом. По словам эксперта, за выходные в столице 4013 ПЦР-тестов оказались положительными, однако в официальные таблицы внесли лишь 2084 новых случая заражения.

Противоположная ситуация, как отмечает Евгений Истребин, наблюдается во Львовской области. За два выходных дня получили 4439 положительных тестов на коронавирусную инфекцию, а в статистике показано 5977 новых случаев COVID-19.

"Вдумайтесь в эту цифру, за период 1-31 января по Киеву 34 572 ПЦР(+) просто зависли в воздухе. Посмотрите на сравнительные графики разницы между ПЦР (положительными) и новыми случаями по Киеву и Львовской области. Эта ситуация по Киеву тянется с осени — 2020 года. За 1,5 года особых изменений нет. Киев может вносить новые случаи через месяц, через два. И это вообще никого не беспокоит. Уже поменялся министр МОЗ, поменялся главный санитарный врач. А ситуация по Киеву не меняется", — продолжил системный аналитик и предположил, что статистику по заболеваемости специально публикуют с задержкой, чтобы на графиках отображалось "плато" (количество новых зараженных остается одинаковым в течение продолжительного периода — ред.).

[ + – ] Киев с задержкой вносит в статистику данные по ПЦР и новым случаям COVID-19 [ + – ] Киев с задержкой вносит в статистику данные по ПЦР и новым случаям COVID-19 [ + – ] Киев с задержкой вносит в статистику данные по ПЦР и новым случаям COVID-19 [ + – ] Киев с задержкой вносит в статистику данные по ПЦР и новым случаям COVID-19

Отметим, 28 января министр здравоохранения Виктор Ляшко назвал области, которые рискуют попасть в "красную" зону карантина. По словам главы Минздрава, Закарпатская, Волынская, Черновицкая, Львовская, Винницкая и Сумская области демонстрируют низкий охват вакцинации населения, а на фоне роста заболеваемости COVID-19 в этих регионах могут ужесточить карантинные ограничения.

Главный санврач Игорь Кузин в общении с Фокусом предупреждал, что Украина до конца 2022 года может разработать свою вакцину от коронавируса.