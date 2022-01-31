Статистика коронавируса на 31 января: 22026 новых случаев COVID-19 и 2322 госпитализации
Жертвами коронавирусной инфекции за сутки стали 78 украинцев.
За минувшие сутки коронавирус официально выявили у 22026 человек. Статистику заболеваемости COVID-19 публикует пресс-служба Минздрава.
С коронавирусной болезнью или подозрением на заражение в больницы госпитализированы 2322 пациента. Инфекцию, по данным Министерства здравоохранения, также выявили у 2865 детей и 337 медработников. Жертвами COVID-19 за сутки в Украине стали 78 человек.
За последний день в Украине:
- заболело — 22026 человек;
- выздоровело — 4346 человек;
- летальные случаи — 78;
- госпитализации — 2322.
Статистика госпитализаций в Украине за последнюю неделю:
- 24 января — 1507;
- 25 января — 3073;
- 26 января — 3016;
- 27 января — 3342;
- 28 января — 3340;
- 29 января — 3692;
- 30 января — 2322.
В течение минувших суток медработники сделали 64072 тестов на коронавирус:
- методом ПЦР — 36354;
- методом ИФА — 2756;
- экспресс-тесты на антиген — 24962.
Лидерами по новым случаям COVID-19 за последний день стали Львовская, Хмельницкая и Житомирская области:
- Львовская область — 2934 случая;
- Хмельницкая область — 2092 случая;
- Житомирская область — 1576 случаев;
- Одесская область — 1412 случая;
- Сумская область — 1331 случай.
За все время пандемии коронавируса в Украине:
- заболело — 4064495 человек;
- выздоровело — 3622745 человек;
- летальные случаи — 100203;
- сделано ПЦР-тестов — 18045688.
В течение минувшего дня в Украине сделали 20983 прививок от коронавирусной инфекции:
- первая доза препарата — 6524;
- вторая доза — 7653;
- дополнительная доза — 98;
- "бустерная" вакцина — 6708.
Системный аналитик Евгений Истребин отметил, что в Украине продолжается "треш" со статистикой заболеваемости коронавирусом. По словам эксперта, за выходные в столице 4013 ПЦР-тестов оказались положительными, однако в официальные таблицы внесли лишь 2084 новых случая заражения.
Противоположная ситуация, как отмечает Евгений Истребин, наблюдается во Львовской области. За два выходных дня получили 4439 положительных тестов на коронавирусную инфекцию, а в статистике показано 5977 новых случаев COVID-19.
"Вдумайтесь в эту цифру, за период 1-31 января по Киеву 34 572 ПЦР(+) просто зависли в воздухе. Посмотрите на сравнительные графики разницы между ПЦР (положительными) и новыми случаями по Киеву и Львовской области. Эта ситуация по Киеву тянется с осени — 2020 года. За 1,5 года особых изменений нет. Киев может вносить новые случаи через месяц, через два. И это вообще никого не беспокоит. Уже поменялся министр МОЗ, поменялся главный санитарный врач. А ситуация по Киеву не меняется", — продолжил системный аналитик и предположил, что статистику по заболеваемости специально публикуют с задержкой, чтобы на графиках отображалось "плато" (количество новых зараженных остается одинаковым в течение продолжительного периода — ред.).
Отметим, 28 января министр здравоохранения Виктор Ляшко назвал области, которые рискуют попасть в "красную" зону карантина. По словам главы Минздрава, Закарпатская, Волынская, Черновицкая, Львовская, Винницкая и Сумская области демонстрируют низкий охват вакцинации населения, а на фоне роста заболеваемости COVID-19 в этих регионах могут ужесточить карантинные ограничения.
Главный санврач Игорь Кузин в общении с Фокусом предупреждал, что Украина до конца 2022 года может разработать свою вакцину от коронавируса.