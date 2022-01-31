Статистика коронавірусу на 14 січня: 22 026 нових випадків COVID-19 та 2322 госпіталізації

Жертвами коронавірусної інфекції за добу стали 78 українців.

Минулої доби коронавірус офіційно виявили у 22 026 осіб. Статистику захворюваності на COVID-19 публікує пресслужба МОЗ.

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Із коронавірусною хворобою або підозрою на зараження до лікарень госпіталізовано 2322 пацієнтів. Інфекцію, за даними Міністерства охорони здоров'я, також виявили у 2865 дітей і 337 медпрацівників. Жертвами COVID-19 за добу в Україні стали 78 людей.

За останній день в Україні:

захворіло – 22 026 осіб;

одужало — 4346 осіб;

летальні випадки — 78;

госпіталізації — 2322.

Статистика госпіталізацій в Україні за останній тиждень:

24 січня — 1507;

25 січня — 3073;

26 січня — 3016;

27 січня — 3342;

28 січня — 3340;

29 січня — 3692;

30 січня — 2322.

Протягом минулої доби медпрацівники зробили 64 072 тести на коронавірус:

методом ПЛР — 36 354;

методом ІФА — 2756;

експрес-тести на антиген — 24 962.

Лідерами з нових випадків COVID-19 за останній день стали Львівська, Хмельницька та Житомирська області:

Львівська область — 2934 випадки;

Хмельницька область — 2092 випадки;

Житомирська область — 1576 випадків;

Одеська область — 1412 випадків;

Сумська область — 1331 випадок.

За весь час пандемії коронавірусу в Україні:

захворіло — 4 064 495 осіб;

одужало — 3 622 745 осіб;

летальні випадки — 100 203;

зроблено ПЛР-тестів — 18 045 688.

Протягом минулого дня в Україні зробили 20 983 щеплення від коронавірусної інфекції:

перша доза препарату — 6524;

друга доза — 7653;

додаткова доза — 98;

"бустерна" вакцина — 6708.

[ + – ] В Україні за добу від коронавірусу померло 78 людей Фото: прес-служба МОЗ

Системний аналітик Євген Істребін зазначив, що в Україні триває "треш" зі статистикою захворюваності на коронавірус. За словами експерта, за вихідні в столиці 4013 ПЛР-тестів виявилися позитивними, проте в офіційні таблиці внесли лише 2084 нових випадків зараження.

Протилежна ситуація, як зазначає Євген Істребін, спостерігається у Львівській області. За два вихідні дні отримали 4439 позитивних тестів на коронавірусну інфекцію, а у статистиці показано 5977 нових випадків COVID-19.

"Вдумайтесь у цю цифру, за період 1-31 січня по Києву 34 572 ПЛР(+) просто зависли в повітрі. Подивіться на порівняльні графіки різниці між ПЛР (позитивними) та новими випадками по Києву та Львівській області. Ця ситуація по Києву тягнеться з осені — 2020. За 1,5 роки особливих змін немає. Київ може вносити нові випадки через місяць, через два. І це взагалі нікого не турбує. Вже змінився міністр МОЗ, змінився головний санітарний лікар. А ситуація щодо Києва не змінюється", — продовжив системний аналітик і припустив, що статистику щодо захворюваності спеціально публікують із затримкою, щоб на графіках відображалося "плато" (кількість нових заражених залишається однаковою протягом тривалого періоду — ред.).

[ + – ] Київ із затримкою вносить у статистику дані щодо ПЛР та нових випадків COVID-19 [ + – ] Київ із затримкою вносить у статистику дані щодо ПЛР та нових випадків COVID-19 [ + – ] Київ із затримкою вносить у статистику дані щодо ПЛР та нових випадків COVID-19 [ + – ] Київ із затримкою вносить у статистику дані щодо ПЛР та нових випадків COVID-19

Зазначимо, 28 січня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко назвав області, які ризикують потрапити до "червоної" зони карантину. За словами голови МОЗ, Закарпатська, Волинська, Чернівецька, Львівська, Вінницька та Сумська області демонструють низьке охоплення вакцинації населення, а на тлі зростання захворюваності на COVID-19 у цих регіонах можуть посилити карантинні обмеження.

Головний санлікар Ігор Кузін у спілкуванні з Фокусом попереджав, що Україна до кінця 2022 року може розробити свою вакцину від коронавірусу.