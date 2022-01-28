Вже в цьому році в Україні можуть розробити власну вакцину проти COVID-19, — головний санлікар

Лінія з розливу китайської вакцини CoronaVac в Харкові запуститься в першому кварталі 2022 року. А до кінця року в Україні може з’явитися власна інактивована вакцина, розповів Фокусу Ігор Кузін, головний державний санітарний лікар країни.

Харківська фармацевтична компанія "Лекхім" готується до локалізації виробництва китайської інактивованої вакцини CoronaVac на території України. Про це Фокусу повідомив Ігор Кузін, головний санітарний лікар країни. За його словами, лінія з розливу вакцини буде запущена впродовж першого кварталу цього року після проходження усіх дозвільних та інспекційних процедур.

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Друга ініціатива "Лекхім" пов’язана з прицільною розробкою української інактивованої вакцини, також розповів Кузін. "Компанія працює з Харківським інститутом мікробіології, який запропонував власну техніку інактивації вірусу. Ця методика дозволяє максимально зберігати усі білкові фрагменти вірусу для того, щоб вони набагато активніше викликали імунну відповідь. До цього проєкту також залучений Одеський протичумний інститут, в лабораторії якого якраз і будуть проходити експерименти з інактивації вірусу з використанням різних механізмів", — розказав санітарний лікар.

Лабораторна складова роботи запланована на березень, а підготовчий етап вже виконаний на 80%, уточнив Кузін. "Якщо все буде нормально, то, думаю, до кінця цього року вакцина буде повністю готова до використання" — додав він, але підкреслив, що виготовлення власної вакцини, навіть такої простої як інактивована, потребує оформлення великої кількості дозволів і інспекційних перевірок, які мають підтвердити усі етапи проведення як самого експерименту, так і процесу виробництва.

Проєкт компанії "Лекхім" з локалізації виробництва та розробки власної вакцини є повністю приватною ініціативою, без залучення державних коштів.

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