Уже в этом году в Украине могут разработать собственную вакцину от COVID-19, — главный санврач

Линия розлива китайской вакцины CoronaVac в Харькове запустится в первом квартале 2022 года. А до конца года в Украине может появиться собственная инактивированная вакцина, сообщил Фокусу Игорь Кузин, главный государственный санитарный врач страны.

Харьковская фармацевтическая компания "Лекхим" готовится к локализации производства китайской инактивированной вакцины CoronaVac на территории Украины. Об этом Фокусу сообщил Игорь Кузин, главный санитарный врач страны. По его словам, линия розлива вакцины запустится на протяжении первого квартала этого года после прохождения всех разрешительных и инспекционных процедур.

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Вторая инициатива компании "Лекхим" связана с целенаправленной разработкой украинской инактивированной вакцины. "Компания сотрудничает с Харьковским институтом микробиологии, который предложил собственную технику инактивации вируса. Эта методика позволяет максимально сохранить все белковые фрагменты вируса, чтобы они более активно вызывали иммунный ответ. К этому проекту также привлекли Одесский противочумный институт, в лаборатории которого как раз и будут проходить эксперименты по инактивации вируса с использованием разных механизмов", — рассказал санитарный врач.

Лабораторная составляющая работы запланирована на март, а подготовительный этап уже выполнен на 80%, уточнил Кузин. "Если все будет нормально, то, думаю, до конца этого года вакцина будет полностью готова к использованию", — добавил он, однако подчеркнул, что изготовление собственной вакцины, даже такой простой как инактивированная, требует оформления большого количества разрешений и инспекционных проверок.

Проект компании "Лекхим" по локализации производства и разработке собственной вакцины является полностью частной инициативой, без привлечения бюджетных средств.

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