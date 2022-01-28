Ляшко назвав шість областей, які можуть потрапити у "червону" зону

Міністр пов'язує ризики областей потрапити до "червоної" зони з тим, що там низькі показники вакцинації.

Шість областей України можуть перейти до червоного рівня епіднебезпеки через високу захворюваність населення на коронавірус. Про це повідомив голова МОЗ Віктор Ляшко, передає Укрінформ.

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За його словами, це стосується Закарпатської, Волинської, Чернівецької, Львівської, Вінницької та Сумської областей.

Міністр зазначив, що саме у цих регіонах низькі показники вакцинації від COVID-19, що він пов'язує зі зростанням захворюваності.

Спалах інфікування розпочався з Івано-Франківської та Рівненської областей, які вже були "червоними". Тут найменша кількість щеплених громадян — 36% та 42% відповідно.

Ляшко також перерахував лідерів із охоплення вакцинації населення: це Київ, Київська та Полтавська області. У цих областях вакцину від COVID-19 двічі прийняли понад 70% дорослого населення.

Нагадаємо, станом на 28 січня в Україні зафіксували антирекорд з початку пандемії в країні за кількістю хворих на коронавірус — понад 34 тисячі людей.

У МОЗ попередили українців, що пік захворюваності COVID-19 варто чекати у лютому. Триватиме він до середини весни.