Статистика коронавірусу на 28 січня: 34 408 хворих, 3 342 госпіталізацій

Кількість хворих на минулу добу побила рекорд за весь час пандемії в Україні. Свіжий показник перевищив попередній антирекорд на дві тисячі інфікованих.

В Україні за 27 січня виявили 34 408 нових випадків коронавірусу. Зокрема, захворіло 5 341 дітей та 808 медпрацівників, про що свідчать дані МОЗ України в Telegram.

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За 26 січня міністерство відзвітувало про 32 393 нових випадків COVID-19.

З коронавірусом або підозрою на нього за 27 січня госпіталізували 3 342 особи, 144 особи померли.

В Україні за минулу добу:

захворіло — 34 408 осіб;

одужало — 6142 осіб;

летальні випадки — 144;

госпіталізовано — 3 342 особи.

Статистика госпіталізацій за останній тиждень:

21 січня — 2608;

22 січня — 2774;

23 січня — 1836;

24 січня — 1507;

25 січня — 3073;

26 січня — 3016;

27 січня — 3342.

Минулої доби провели 168 073 тестів на коронавірус:

методом ПЛР — 91934;

методом ІФА — 6589;

експрес-тести на антиген — 69550.

Лідери з поширення COVID-19 за добу:

Івано-Франківська область — 2 807 випадків;

Львівська область — 2 793 випадки;

Одеська область — 2 406 випадків;

Київ — 2 384 випадків.

Вакцинувалися за минулу добу:

1 дозою — 28 185 осіб;

2 дозою — 27 228 особи;

бустерною дозою — 24 980 осіб;

всього — 81 098 осіб.

З початку пандемії COVID-19 в Україні:

захворіло — 3 980 610 осіб;

одужало — 3 608 094 осіб;

летальні випадки — 99 882;

зроблено ПЛР-тестів — 17 848 132.

З початку кампанії з вакцинації одну дозу отримали 15 278 385 осіб, а дві — 14 576 722. Бустерну дозу отримали

296 099 людей. Усього зробили 30 166 832 щеплень.

Нагадаємо, 20 січня МОЗ оголосило про початок нового спалаху коронавірусу в Україні. У відомстві повідомили, що пік захворюваності припаде на лютий, а триватиме вона до квітня.