Статистика коронавірусу на 28 січня: 34 408 хворих, 3 342 госпіталізацій
Кількість хворих на минулу добу побила рекорд за весь час пандемії в Україні. Свіжий показник перевищив попередній антирекорд на дві тисячі інфікованих.
В Україні за 27 січня виявили 34 408 нових випадків коронавірусу. Зокрема, захворіло 5 341 дітей та 808 медпрацівників, про що свідчать дані МОЗ України в Telegram.
За 26 січня міністерство відзвітувало про 32 393 нових випадків COVID-19.
З коронавірусом або підозрою на нього за 27 січня госпіталізували 3 342 особи, 144 особи померли.
В Україні за минулу добу:
- захворіло — 34 408 осіб;
- одужало — 6142 осіб;
- летальні випадки — 144;
- госпіталізовано — 3 342 особи.
Статистика госпіталізацій за останній тиждень:
- 21 січня — 2608;
- 22 січня — 2774;
- 23 січня — 1836;
- 24 січня — 1507;
- 25 січня — 3073;
- 26 січня — 3016;
- 27 січня — 3342.
Минулої доби провели 168 073 тестів на коронавірус:
- методом ПЛР — 91934;
- методом ІФА — 6589;
- експрес-тести на антиген — 69550.
Лідери з поширення COVID-19 за добу:
- Івано-Франківська область — 2 807 випадків;
- Львівська область — 2 793 випадки;
- Одеська область — 2 406 випадків;
- Київ — 2 384 випадків.
Вакцинувалися за минулу добу:
- 1 дозою — 28 185 осіб;
- 2 дозою — 27 228 особи;
- бустерною дозою — 24 980 осіб;
- всього — 81 098 осіб.
З початку пандемії COVID-19 в Україні:
- захворіло — 3 980 610 осіб;
- одужало — 3 608 094 осіб;
- летальні випадки — 99 882;
- зроблено ПЛР-тестів — 17 848 132.
З початку кампанії з вакцинації одну дозу отримали 15 278 385 осіб, а дві — 14 576 722. Бустерну дозу отримали
296 099 людей. Усього зробили 30 166 832 щеплень.
Нагадаємо, 20 січня МОЗ оголосило про початок нового спалаху коронавірусу в Україні. У відомстві повідомили, що пік захворюваності припаде на лютий, а триватиме вона до квітня.