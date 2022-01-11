МОЗ озвучило терміни нової хвилі коронавірусу в Україні

Тривалість і розмах нової хвилі захворюваності, стверджують чиновники, залежатиме від ефективності протиепідемічних заходів та кількості громадян, які отримали бустерну дозу.

Нова хвиля пандемії коронавірусу в Україні почнеться в кінці січня. Пік захворюваності припаде на лютий, а триватиме вона до квітня. Такий прогноз озвучив головний санітарний лікар України Ігор Кузін в інтерв'ю BBC Україна.

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За словами Кузіна, під час цієї хвилі переважатиме новий штам "Омікрон".

"Тривалість і розмах нової хвилі буде залежати від ефективності протиепідеміологічних заходів і від кількості людей, які отримають повний курс щеплення або бустерну дозу", — зазначив Кузін.

Наразі в МОЗ ще не бачать погіршення епідситуації в Україні. За словами Кузіна, хоча у Сумській області збільшується кількість нових випадків, а в Херсонській зростає кількість госпіталізованих, це зростання не є значним.

Щодо прогнозів на 2022 рік, то в МОЗ не очікують, що він буде гіршим, ніж 2021 за кількістю нових випадків хворих або кількістю смертей.

Водночас, Кузін підкреслює, що кількість смертей від ковіду буде залежати від темпів вакцинальної кампанії. Адже вакцинація захищає від важкого перебігу хвороби і від смерті. В планах МОЗ — щепити від коронавірусу 70% дорослого населення України до кінця 2022 року.

Головний санлікар не може спрогнозувати, скільки людей помре від ковіду в 2022 році, але вважає, що 100 тисяч смертей – це найгірший сценарій.

"Але за досвідом країн, які зараз проживають сплеск захворюваності й циркуляцію Омікрону, серед усіх випадків Омікрон протікає трішки легше. Менша кількість людей потребує госпіталізації, ніж при Дельті", — зазначив Кузін.

Раніше Кузін заявляв, що українців наступного року чекає повторна вакцинація від COVID-19. Україна вже законтрактувала достатню кількість вакцин, щоб повторно щепити 70% населення.

У США останнім часом стрімко зростає кількість хворих з штамом "Омікрон". 3 січня виявили рекордну за весь час пандемії кількість випадків — понад мільйон людей за добу.

Тим часом у ВОЗ вважають, що понад 50% європейців заразяться "омікроном" за найближчі 6-8 тижнів. Про це заявив на брифінгу голова Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Ганс Клюге з посиланням на прогноз Інституту показників та оцінки здоров'я (IHME).