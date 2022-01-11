Минздрав озвучил сроки новой волны коронавируса в Украине

Продолжительность и размах новой волны заболеваемости, утверждают чиновники, будет зависеть от эффективности противоэпидемических мер и количества граждан, получивших бустерную дозу.

Новая волна пандемии коронавируса в Украине начнется в конце января. Пик заболеваемости придется на февраль, а продлится она до апреля. Такой прогноз озвучил главный санврач Украины Игорь Кузин в интервью BBC Украина.

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По словам Кузина, во время этой волны будет превалировать новый штамм "Омикрон".

"Продолжительность и размах новой волны будет зависеть от эффективности противоэпидемиологических мер и от количества людей, которые получат полный курс прививки или бустерную дозу", — отметил Кузин.

В Минздраве еще не видят ухудшения эпидситуации в Украине. По словам Кузина, хотя в Сумской области увеличивается количество новых случаев, а в Херсонской растет количество госпитализированных, этот рост не значителен.

Что касается прогнозов на 2022 год, то в Минздраве не ожидают, что он будет хуже, чем 2021 год по количеству новых случаев больных или количеству смертей.

В то же время, Кузин подчеркивает, что количество смертей от ковида будет зависеть от темпов кампании вакцинации. Ведь вакцинация защищает от тяжелого течения болезни и смерти. В планах Минздрава привить от коронавируса 70% взрослого населения Украины до конца 2022 года.

Главный санврач не может спрогнозировать, сколько людей умрет от ковида в 2022 году, но считает, что 100 тысяч смертей – это самый плохой сценарий.

"Но по опыту стран, которые сейчас проживают всплеск заболеваемости и циркуляцию Омикрона, среди всех случаев Омикрон протекает немного легче. Меньшее количество людей нуждается в госпитализации, чем при Дельте", — отметил Кузин.

Ранее Кузин заявлял, что украинцев в следующем году ждет повторная вакцинация от COVID-19. Украина уже законтрактовала достаточное количество вакцин, чтобы повторно привить 70% населения.

В США в последнее время стремительно растет число заболевших со штаммом "Омикрон". 3 января обнаружили рекордное за все время пандемии количество случаев — более миллиона человек в сутки.

Между тем, в ВОЗ считают, что более 50% европейцев заразятся "омикроном" за ближайшие 6-8 недель. Об этом заявил на брифинге глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ганс Клюге со ссылкой на прогноз Института показателей и оценки здоровья (IHME).