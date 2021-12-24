Украинцев в следующем году ждет повторная вакцинация от COVID-19, — Кузин

Главный санврач уточнил, что наша страна уже законтрактовала достаточное количество вакцин, чтобы повторно привить 70% населения.

Главный государственный санврач Украины Игорь Кузин заявил, что текущая стратегия Минздрава состоит в том, чтобы ревакцинировать население двумя дозами по истечении года после базового курса вакцинации. Об этом сообщает Суспильне.

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"Человек, получивший прививку в 2021 году, должен через год обратиться в центр вакцинации и получить повторную прививку двумя дозами вакцины", — отметил Кузин, добавив, что при этом можно будет выбрать другой тип вакцины.

По словам главного санврача, представители Минздрава опираются на данные зарубежных исследований относительно эффективности бустерных доз вакцин. Ведущие вирусологи сходятся в том, что повторные дозы должны получить в первую очередь наиболее уязвимые категории граждан.

Кузин уточнил, что эксперты из многих стран Европы советуют проводить ревакцинацию населения спустя полгода. И, судя по всему, в Украине в обозримом будущем придется пересмотреть правила относительно ревакцинальной и дополнительной дозы.

По словам Кузина, Украина заключила контракты на поставки вакцин, которых будет достаточно, чтобы, по меньшей мере, повторно вакцинировать двумя дозами 70% населения.

Санврач подчеркнул, что под бустерной дозой и ревакцинацией понимают одно и то же. В качестве вакцин для ревакцинации рекомендуется применять м-РНК вакцины Moderna и Pfizer.

"Исследовались только вакцины AstraZeneca, Pfizer и CoronaVac в качестве бустера. Вакцины AstraZeneca и Pfizer показали самый высокий уровень иммунитета", — отметил главный санврач, добавив, что поскольку AstraZeneca сейчас практически не используется, ревакцинальной дозой для вакцины CoronaVac будет Pfizer.

Напомним, что в Украине запускают ревакцинацию против COVID-19. Медики и работники интернатов получат возможность вакцинироваться третьей дозой спустя полгода после иммунизации. Причем для бустерной дозы будут использоваться исключительно мРНК-вакцины.

Ранее Фокус сообщал, что Украина может последовать примеру Евросоюза и уменьшить срок действия сертификатов о вакцинации против COVID-19. Так, гражданам Украины с "просроченным" COVID-сертификатом не удастся попасть на территорию Евросоюза, при условии въезда со сроком действия документа в 270 дней.