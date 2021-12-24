Українців наступного року чекає повторна вакцинація від COVID-19, — Кузін

Головний санлікар уточнив, що Україна вже законтрактувала достатню кількість вакцин, щоб повторно прищепити 70% населення.

Головний державний санлікар України Ігор Кузін заявив, що поточна стратегія МОЗ полягає в тому, щоб ревакцинувати населення двома дозами після року після базового курсу вакцинації. Про це повідомляє Суспільне.

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"Людина, яка отримала щеплення у 2021 році, повинна через рік звернутися до центру вакцинації та отримати повторне щеплення двома дозами вакцини", — зазначив Кузін, додавши, що при цьому можна буде обрати інший тип вакцини.

За словами головного санлікаря, представники МОЗ спираються на дані закордонних досліджень щодо ефективності бустерних доз вакцин. Провідні вірусологи сходяться на тому, що повторні дози мають отримати насамперед найуразливіші категорії громадян.

Кузін уточнив, що експерти з багатьох країн Європи радять проводити ревакцинацію населення через пів року. І, зважаючи на все, в Україні в найближчому майбутньому доведеться переглянути правила щодо ревакцинальної та додаткової дози.

За словами Кузіна, Україна уклала контракти на постачання вакцин, яких буде достатньо, аби щонайменше повторно вакцинувати двома дозами 70% населення.

Санлікар підкреслив, що під бустерною дозою та ревакцинацією розуміють одне й те саме. Як вакцини для ревакцинації рекомендується застосовувати м-РНК вакцини Moderna і Pfizer.

"Досліджувалися тільки вакцини AstraZeneca, Pfizer і CoronaVac як бустер. Вакцини AstraZeneca і Pfizer показали найвищий рівень імунітету", — зазначив головний санлікар, додавши, що оскільки AstraZeneca зараз практично не використовується, ревакцинальною дозою для вакцини CoronaVac буде Pfizer.

Нагадаємо, що в Україні запускають ревакцинацію проти COVID-19. Медики та працівники інтернатів матимуть можливість вакцинуватися третьою дозою через пів року після імунізації. Причому для бустерної дози використовуватимуться виключно мРНК-вакцини.

Раніше Фокус повідомляв, що Україна може наслідувати приклад Євросоюзу і зменшити термін дії сертифікатів про вакцинацію проти COVID-19. Так, громадянам України з протермінованим COVID-сертифікатом не вдасться потрапити на територію Євросоюзу, за умови в'їзду з терміном дії документа у 270 днів.