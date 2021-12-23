Україна слідом за ЄС може скоротити термін дії COVID-сертифікатів, — МОЗ

Українці з простроченим сертифікатом про вакцинацію не зможуть потрапити до Євросоюзу, якщо з'явиться умова в'їзду з терміном дії документа в 270 днів.

Україна розглядає можливість скорочення терміну дії сертифікатів щодо вакцинації на прикладі Євросоюзу. Про це в коментарі "Укрінформу" заявила заступниця голови МОЗ Марія Карчевич.

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Чиновниця зазначила, що Європейська комісія готує рішення, яким буде скорочено термін дії COVID-сертифікатів. За словами Марії Карчевич, ухвалення документа Євросоюзом очікується вже 10 січня 2022 року.

Заступниця голови МОЗ попередила, що Україна слідом за ЄС може скоротити термін дії сертифікатів про проходження вакцинації від коронавірусу.

Перед тим, як Кабінет Міністрів врегулює це питання своєю постановою, ініціативу має розглянути Національна технічна група експертів з питань імунізації, після чого документ виноситься на засідання для схвалення штабом з вакцинокерованих інфекцій МОЗ.

Марія Карчевич у спілкуванні з журналістами також пояснила, як скорочення терміну дії COVID-сертифікатів вплине на громадян, які вже згенерували документи в цифровому форматі.

"Якщо ми говоримо про скорочення терміну дії з 365 днів до 270, то для людей, які поїдуть з таким сертифікатом до країн ЄС, вони будуть дійсними, але в межах того терміну придатності, який буде визначено на рівні країн ЄС", — продовжила заступниця профільного міністра

За словами Марії Карчевич, якщо в українців термін дії сертифікату про вакцинацію становить 270 днів після отримання другої дози препарату, вони зможуть в'їхати на територію Євросоюзу, але за дотримання обмежень, які будуть встановлені урядом кожної окремої країни.

"Якщо буде умова в'їзду з терміном дії сертифікату 270 днів, якщо в людини буде прострочений цей термін, вона не зможе потрапити на територію цієї країни за COVID-сертифікатом", — підсумувала заступниця голови МОЗ у коментарі журналістам.

Нагадаємо, ЄС скоротить термін дії COVID-сертифікатів з 12 до 9 місяців. За рішенням Європейської комісії, зміни мають набути чинності з лютого 2022 року.

У МОЗ також зазначали, що Україна готова приєднатися до глобальної мережі COVID-сертифікатів, завдяки чому українцям відкриються кордони понад 80 країн світу.