Євросоюз скоротить термін дії COVID-сертифікатів

Починаючи з лютого наступного року, термін дії сертифікатів вакцинації становитиме 9 місяців замість нинішніх 12.

21 грудня Європейська комісія вирішила скоротити термін дії COVID-сертифікатів з 12 до 9 місяців (270 днів). Про це повідомили на офіційному сайті Єврокомісії. Нові правила почнуть діяти з 1 лютого.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Згідно з повідомленням, рішення продиктоване новими науковими даними щодо вакцинації. Зокрема, враховуються рекомендації Європейського центру профілактики та контролю захворювань щодо отримання бустерних доз не пізніше ніж через шість місяців після завершення першого циклу вакцинації. Сертифікати будуть дійсними ще через три місяці після цих шести, щоб гарантувати, що національні кампанії вакцинації будуть скориговані, і громадяни отримають доступ до бустерних доз.

Єврокомісія також адаптувала правила кодування свідоцтв про вакцинацію, аби можна було відрізнити видані після бустерної дози. Якщо людина двічі вакцинована, а потім отримала третю дозу, у сертифікаті вкажуть 3/3. Якщо ж людину прищеплювали однодозною вакциною або однією дозою дводозної вакцини – у сертифікаті буде позначка 2/1.

"Цифровий Covid-сертифікат ЄС став світовим стандартом. Відбиваючи останні наукові відкриття в галузі бустерів, сертифікат залишається важливим інструментом боротьби з різними хвилями пандемії. Разом з масштабним виробництвом та постачанням вакцин, сертифікат допоможе країнам Євросоюзу прискорити впровадження необхідних для захисту здоров'я населення бустерів, зберігаючи при цьому свободу пересування громадян", – сказав комісар Євросоюзу з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон.

Тим часом Україна готується приєднатися до глобальної мережі Covid-сертифікатів, що дозволить українцям безперешкодно подорожувати в більшість країн світу.

Раніше Фокус писав, що мешканцю Кривого Рогу присудили 2 роки позбавлення волі за підробку міжнародного сертифікату про вакцинацію, а мешканець Німеччини вбив трьох дітей та дружину через підроблений Covid-сертифікат.