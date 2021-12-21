Евросоюз сократит срок действия COVID-сертификатов

Начиная с февраля следующего года срок действия сертификатов вакцинации будет составлять 9 месяцев вместо нынешних 12.

21 декабря Европейская комиссия приняла решение сократить строк действия COVID-сертификатов с 12 до 9 месяцев (270 дней). Об этом сообщили на официальном сайте Еврокомиссии. Новые правила начнут действовать с 1 февраля.

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Согласно сообщению, решение продиктовано новыми научными данными относительно вакцинации. В частности, учитываются рекомендации Европейского центра профилактики и контроля заболеваний о получении бустерных доз не позднее, чем через шесть месяцев после завершения первого цикла вакцинации. Сертификаты будут действительными еще три месяца после этих шести, чтобы гарантировать, что национальные кампании вакцинации будут скорректированы, и граждане получат доступ к бустерным дозам.

Еврокомиссия также адаптировала правила кодирования свидетельств о вакцинации, чтобы можно было отличить выданные после бустерной дозы. Если человек дважды вакцинирован, а потом получил третью дозу, в сертификате укажут 3/3. Если же человека прививали однодозной вакциной или одной дозой двудозной вакцины – в сертификате будет пометка 2/1.

"Цифровой Covid-сертификат ЕС стал мировым стандартом. Отражая последние научные открытия в области бустеров, сертификат остается важным инструментом борьбы с различными волнами пандемии. Вместе с масштабным производством и поставкой вакцин, сертификат поможет странам Евросоюза ускорить внедрение необходимых для защиты здоровья населения бустеров, сохраняя при этом свободу передвижений граждан", – сказал комиссар Евросоюза по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.

Тем временем, Украина готовится присоединиться к глобальной сети Covid-сертификатов, что позволит украинцам беспрепятственно путешествовать в большинство стран мира.

Ранее Фокус писал, что жителю Кривого Рога присудили 2 года лишения свободы за подделку международного сертификата о вакцинации, а житель Германии убил троих детей и жену из-за поддельного Covid-сертификата.