Житель Германии убил троих детей и жену из-за поддельного COVID-сертификата

В предсмертной записке мужчина упомянул, что якобы опасался возможного ареста и что детей у него могут отобрать.

В Германии мужчина убил свою жену и троих несовершеннолетних детей, а затем совершил самоубийство. Выяснилось, что ранее он подделал COVID-сертификат и предполагал, что из-за этого его лишат родительских прав. Об этом сообщает Reuters.

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В минувшую субботу в доме в городе Кенигс-Вустерхаузен (земля Бранденбург) полиция обнаружила тела двух 40-летних взрослых и трех детей — четырех, восьми и десяти лет. Все они погибли от огнестрельных ранений.

В записке, которую нашли в доме, мужчина сообщил, что у его жены был поддельный сертификат о вакцинации. Об этом узнало руководство компании, в которой она работает, и пара опасалась, что их могут арестовать и лишить родительских прав. Об этом журналистам рассказал прокурор Гернот Бантлеон.

Полиция прибыла к дому, где свидетель обнаружил погибших. Этот случай произошел на фоне усиления карантинных ограничений в Германии. Власти страны пытаются остановить распространение коронавирусной инфекции, и с ноября у сотрудников многих организаций требуют сертификаты о вакцинации, о выздоровлении от COVID-19 или результаты отрицательного теста.

С минувшей недели невакцинированным гражданам разрешается посещать только продовольственные магазины и аптеки. В дальнейшем планируется обязательная вакцинация для представителей некоторых профессий.

Ранее Фокус сообщал, что в начале прошлого месяца суд немецкого города Золинген вынес пожизненный приговор матери, которая убила 5 детей из-за ревности. Считается, что к таким действиям ее подтолкнули фото в социальных сетях ее бывшего мужа с новой подругой.