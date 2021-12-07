Житель Німеччини вбив трьох дітей і дружину через підроблений COVID-сертифікат

У передсмертній записці чоловік згадав, що нібито побоювався можливого арешту та що дітей у нього можуть забрати.

У Німеччині чоловік убив свою дружину та трьох неповнолітніх дітей, а потім скоїв самогубство. З'ясувалося, що раніше він підробив COVID-сертифікат і припускав, що через це його позбавлять батьківських прав. Про це повідомляє Reuters.

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Минулої суботи в будинку в місті Кенігс-Вустерхаузен (земля Бранденбург) поліція знайшла тіла двох 40-річних дорослих і трьох дітей — чотирьох, восьми та десяти років. Усі вони загинули від вогнепальних поранень.

У записці, яку знайшли у будинку, чоловік повідомив, що його дружина мала підроблений сертифікат про вакцинацію. Про це дізналося керівництво компанії, в якій вона працює, і пара побоювалася, що їх можуть заарештувати та позбавити батьківських прав. Про це журналістам розповів прокурор Гернат Бантлеон.

Поліція прибула до будинку, де свідок знайшов загиблих. Цей випадок стався на тлі посилення карантинних обмежень у Німеччині. Влада країни намагається зупинити поширення коронавірусної інфекції, і з листопада у співробітників багатьох організацій вимагають сертифікати про вакцинацію, про одужання від COVID-19 або результати негативного тесту.

З минулого тижня невакцинованим громадянам дозволяється відвідувати лише продовольчі магазини й аптеки. Надалі планується обов'язкова вакцинація представникам деяких професій.

Раніше Фокус повідомляв, що на початку минулого місяця суд німецького міста Золінген виніс довічний вирок матері, яка вбила 5 дітей через ревнощі. Вважається, що до таких дій її підштовхнули фото у соціальних мережах її колишнього чоловіка з новою подругою.