У Німеччині мати, яка вбила 5 дітей через ревнощі до колишнього чоловіка, отримала довічне (фото)

Вважається, що до таких дій жінку підштовхнули фотографії у соцмережі її колишнього чоловіка із новою подругою.

У четвер, 4 листопада, суд у Німеччині засудив 28-річну мешканку міста Золінген (федеральна земля Північний Рейн-Вестфалія) до довічного ув'язнення. Крістіну К. визнали винною у вбивстві п'ятьох її дітей. Про це повідомляє "Німецька хвиля".

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Суд міста Вуппертале зазначив особливу тяжкість злочину, ця обставина не дозволить засудженій вийти із ув'язнення достроково після 15 років.

У матеріалах слідства повідомляється, що у вересні минулого року жінка за сніданком за допомогою лікарських засобів приспала своїх дітей — трьох дівчаток і двох хлопчиків, молодшому був рік, старшому — 8 років. Після цього вона втопила їх у ванні, а тіла поклала у ліжку. Ще одного 11-річного хлопчика на той момент удома не виявилося, він був у школі. Зважаючи на все, завдяки цьому він і не постраждав.

Повідомляється, що мати просила його стрибнути під потяг разом із нею, він відмовився, і тоді вона відправила його до бабусі. Крістіна К. спробувала звести рахунки із життям і лягла на рейки, проте вижила.

Судове слухання тривало у середині червня. Під час засідань підсудна відмовлялася від будь-яких коментарів.

Повідомляється, що до таких дій її підштовхнули фотографії у соцмережі колишнього чоловіка з новою подругою. Побачивши фото, Крістіна написала йому повідомлення, що він більше не побачить дітей.

Після психіатричної експертизи лікарі підтвердили осудність жінки. Виносячи рішення, суд зазначив, що обвинувачена скоїла вбивство тому, що не могла перенести розлучення з чоловіком.

Також Фокус повідомляв про те, що раніше судимий зізнався у вбивстві 7-річної дівчинки Маші Борисової у Херсонській області. ДНК-експертиза показала, що біологічні зразки, виявлені на загиблій, належать затриманому, який раніше неодноразово був судимий, і востаннє відкликав 5-річне ув'язнення.