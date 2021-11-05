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В Германии мать, убившая 5 детей из-за ревности к бывшему мужу, получила пожизненное (фото)

2020
суд, германия

Считается, что к таким действиям женщину подтолкнули фотографии в соцсети ее бывшего мужа с новой подругой.

В четверг, 4 ноября, суд в Германии приговорил 28-летнюю жительницу города Золинген (федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия) к пожизненному заключению. Кристину К. признали виновной в убийстве пятерых ее детей. Об этом сообщает "Немецкая волна".

Суд города Вуппертале отметил особую тяжесть преступления, это обстоятельство не позволит осужденной выйти из заключения досрочно по отбытии 15 лет.

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В материалах следствия сообщается, что в сентябре прошлого года женщина за завтраком с помощью лекарственных средств усыпила своих детей — трех девочек и двух мальчиков, младшему был год, старшему — 8 лет. После этого она утопила их в ванне, а тела положила в кровати. Еще одного 11-летнего мальчика в тот момент дома не оказалось, он был в школе. Судя по всему, благодаря этому он и не пострадал.

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Сообщается, что мать просила его прыгнуть под поезд вместе с ней, он отказался, и тогда она отправила его к бабушке. Кристина К. попытался свести счеты с жизнью и легла на рельсы, однако выжила.

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Судебное слушание продолжалось в середины июня. Во время заседаний подсудимая отказывалась от каких-либо комментариев.

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Сообщается, что к таким действиям ее подтолкнули фотографии в соцсети бывшего мужа с новой подругой. Увидев фото, Кристина написала ему сообщение о том, что он больше не увидит детей.

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После психиатрической экспертизы врачи подтвердили вменяемость женщины. Вынося решение, суд отметил, что обвиняемая совершила убийство потому, что не могла перенести расставания с мужем.

Ранее Фокус сообщал о том, что прежде судимый сознался в убийстве 7-летней девочки Маши Борисовой в Херсонской области. ДНК-экспертиза показала, что биологические образцы, обнаруженные на погибшей, принадлежат задержанному, который ранее был неоднократно судим, и в последний раз отзывал 5-летнее заключение.