Два года тюрьмы: жителя Кривого Рога осудили за подделку СOVID-сертификата

Мужчина пытался продать фальшивый документ через Интернет за 1200 гривен.

Жителю Кривого Рога присудили 2 года лишения свободы за подделку международного сертификата о вакцинации. Мужчина разместил в сети Интернет объявление и пытался продать фальшивый документ за 1200 гривен. Об этом сообщает Нацполиция Днепропетровской области.

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В ходе расследования выяснилось, что в начале ноября возле одного из рынков Кривого Рога обвиняемый приобрел у малознакомого человека печати одной из клиник Украины и флешку с файлами готовых бланков сертификатов о вакцинации международного образца.

Распечатав на принтере бланк и поставив печать, мужчина, таким образом, подделал международный сертификат с целью его продажи через онлайн-объвления за 1200 грн.

В сообщении говорится, что согласно решению суда Октябрьского района Кривого Рога подозреваемый признан виновным по ч.1 ст.358 УК Украины (Подделка документов) с наказанием 2 лет тюремного заключения.

Напомним, что сотрудники полтавской полиции обещают не наказывать правонарушителей, которые пользовались поддельными сертификатами, если те будут сотрудничать со следствием в раскрытии преступлений.

СБУ разоблачили несколько масштабных схем по подделке COVID-сертификатов и ПЦР-тестов сразу в трех областях Украины. Незаконная деятельность в течение суток была предотвращена в Киеве, Харькове и Ивано-Франковске.