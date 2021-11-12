СБУ за сутки разоблачила схемы подделок COVID-документов сразу в трех областях (фото, видео)

Злоумышленники ежедневно изготовляли сотни поддельных справок, а их доход составил миллионы гривен.

СБУ отчиталась о разоблачении масштабных схем по подделке COVID-сертификатов и ПЦР-тестов сразу в трех областях Украины. Об этом информирует пресс-центр спецслужбы.

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По данным силовиков, незаконная деятельность в течение суток была заблокирована в Киеве, Харькове и Ивано-Франковске. Злоумышленники, как отмечают в СБУ, ежедневно изготовляли сотни поддельных COVID-документов, а их доход составил миллионы гривен.

Подделка COVID-сертификатов и негативных ПЦР-тестов в Киеве

Нелегальную "типографию" организовали трое жителей Киевской области, которые ежедневно изготовляли до 20 поддельных документов. Для своего "офиса", как рассказывают силовики, подозреваемые арендовали две квартиры в Киеве. Схема по изготовлению поддельных COVID-документов действовала в течение года, а месячный оборот составлял около 3 млн гривен. Фальшивые сертификаты о вакцинации и негативные результаты ПЦР-тестов рассылали через почтовые сервисы Украины. За поддельный тест клиенты платили 750 гривен, а за сертификат — 4500 гривен. В ходе обыска сотрудники СБУ изъяли миллион гривен наличными, печати и штампы медучреждений и оргтехнику для изготовления фальшивых документов.

Изготовление поддельных ПЦР-тестов в Харькове

В ходе расследования было установлено, что производство фальшивых результатов тестов на COVID-19 организовали собственники туристических фирм, которые в качестве "бонуса" предлагали своим клиентам поддельные ПЦР-тесты. Справку делали в течение суток, а стоимость услуги составляла 500 гривен. В СБУ отмечают, что фальшивые документы могли получить даже зараженные COVID-19 клиенты.

Подделка негативных результатов ПЦР-тестов в Ивано-Франковске

По данным силовиков, владелец трех туристических агентств на Прикарпатье обеспечивал своих клиентов полным пакетом документов, которые необходимы для выезда за границу, в том числе поддельными справками о прохождении ПЦР-теста. Клиентам не нужно было посещать лаборатории и за такую услугу они платили по 500 гривен. Для достоверности своих справок владелец турагентств создал фейковый сайт, который полностью копировал портал известной украинской лаборатории. При проверке QR-кода на сайте автоматически отображались поддельные результаты ПЦР-теста.

[ + – ] Фальшивые COVID-сертификаты и ПЦР-тесты [ + – ] Фальшивые COVID-сертификаты и ПЦР-тесты [ + – ] Фальшивые COVID-сертификаты и ПЦР-тесты [ + – ] Фальшивые COVID-сертификаты и ПЦР-тесты [ + – ] Фальшивые COVID-сертификаты и ПЦР-тесты [ + – ] Фальшивые COVID-сертификаты и ПЦР-тесты [ + – ] Фальшивые COVID-сертификаты и ПЦР-тесты

[ + – ] Подделка COVID-сертификатов и ПЦР-тестов в Украине

Ранее Фокус сообщал, что на автовокзале в Мукачево ликвидировали торговлю поддельными COVID-сертификатами. В ходе расследования силовики установили, что пассажиры не проходили никакого медосмотра, а за фальшивые документы платили по 350 гривен.

Также Фокус рассказывал, что в Минздраве анонсировали возможную амнистию для владельцев поддельных COVID-сертификатов. По словам министра Виктора Ляшко, украинцы с фальшивыми документами смогут получить вакцину от COVID-19, а механизм амнистии активно разрабатывается в Минздраве.