В Мукачево пресекли торговлю поддельными COVID-паспортами на автовокзале, — Нацполиция (фото, видео)
По данным силовиков,"клиенты" торговцев фальшивками не проходили никакого медосмотра, а просто покупали сертификаты по 350 грн.
Национальная полиция Закарпатья пресекла торговлю поддельными экспресс-тестами и COVID-сертификатами на автовокзале города Мукачево. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
Торговлей фальшивыми документами занимались сотрудники автовокзала, которые продавали пассажирам межобластного и международного сообщения тесты и сертификаты за 350 грн.
Силовиками было установлено, что пассажиры автовокзала не проходили никакого медосмотра, а покупали фальшивые документы, подвергая таким образом окружающих опасности заражения.
Следователи проводят досудебное расследование по факту подделки, распространения и использования фальшивых COVID-сертификатов и экспресс-тестов и устанавливают лица, причастных к преступлению.
Согласно ч. 3 ст. 358 Уголовного кодекса Украины (Подделка документов) виновникам грозит до 5 лет лишения свободы.
Напомним, что Национальная полиция Полтавской области призывает местных жителей и гостей города к сотрудничеству по выявлению фактов фальсификации COVID-сертификатов. Силовики будут просить суд не наказывать правонарушителей, если те будут сотрудничать со следствием в раскрытии преступлений.
СБУ ликвидировала масштабную схему по производству поддельных международных сертификатов о вакцинации от COVID-19. По данным силовиков, "производство" поддельных документов организовали жители Волынской, Львовской и Черновицкой областей.