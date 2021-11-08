У Мукачеві припинили торгівлю підробленими COVID-паспортами на автовокзалі, — Нацполіція (фото, відео)

За даними силовиків, клієнти торговців фальшивками не проходили жодного медогляду, а просто купували сертифікати по 350 грн.

Національна поліція Закарпаття припинила торгівлю підробленими експрес-тестами та COVID-сертифікатами на автовокзалі міста Мукачеве. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

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Торгівлею фальшивими документами займалися співробітники автовокзалу, які продавали пасажирам міжобласного та міжнародного сполучення тести та сертифікати за 350 грн.

Силовиками було встановлено, що пасажири автовокзалу не проходили жодного медогляду, а купували фальшиві документи, наражаючи таким чином навколишніх на небезпеку зараження.

Слідчі проводять досудове розслідування за фактом підробки, розповсюдження та використання фальшивих COVID-сертифікатів та експрес-тестів та встановлюють осіб, причетних до злочину.

Відповідно до ч. 3 ст. 358 Кримінального кодексу України (Підробка документів) винуватцям загрожує до 5 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що Національна поліція Полтавської області закликає місцевих мешканців та гостей міста до співпраці щодо виявлення фактів фальсифікації COVID-сертифікатів. Силовики проситимуть суд не карати правопорушників, якщо ті співпрацюватимуть зі слідством у розкритті злочинів.

СБУ ліквідувала масштабну схему виробництва підроблених міжнародних сертифікатів про вакцинацію від COVID-19. За даними силовиків, "виробництво" підроблених документів організували мешканці Волинської, Львівської та Чернівецької областей.