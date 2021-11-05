У Полтавській області поліція не каратиме власників фейкових COVID-паспортів: умова
Силовики проситимуть суд не карати правопорушників, якщо ті співпрацюватимуть зі слідством у розкритті злочинів.
Національна поліція Полтавської області закликає місцевих мешканців і гостей міста до співпраці щодо виявлення фактів фальсифікації COVID-сертифікатів. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції області.
У повідомленні Нацполіції зазначають, що якщо хтось уже має на руках підроблений сертифікат, але кається у своєму вчинку та готовий співпрацювати з поліцією щодо виявлення правопорушників, то таких громадян буде звільнено від покарання в суді за клопотанням слідчих органів.
Також силовики нагадують про те, що в разі виявлення незаконних дій громадяни нестимуть відповідальність згідно зі ст. 358 Кримінального кодексу України. Тому поліція закликає утриматися від подібних дій і не псувати собі життя.
Раніше Фокус писав про активні заходи, яких вживає держава щодо припинення поширення фальшивих COVID-сертифікатів.
25 жовтня поліцейські виявили у восьми осіб сертифікати вакцинації від коронавірусу з ознаками підробки. Правоохоронці відкрили кримінальні провадження за ст. 358 Кримінального кодексу України про підробку.