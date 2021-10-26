У "Борисполі" поліцейські викрили вісьмох людей із фейковими ковід-сертифікатами

Правоохоронці відкрили кримінальні провадження за статтею про підробку та використання підроблених документів. Винним може загрожувати обмеження свободи.

У понеділок, 25 жовтня, поліцейські зафіксували у вісьмох людей сертифікати вакцинації від коронавірусу з ознаками підробки. Про це повідомляє пресслужба поліції Київської області.

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"25 жовтня на території аеропорту "Бориспіль" у 8 осіб було виявлено документи про вакцинацію, які можуть містити ознаки підробки", — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці відкрили кримінальні провадження за ст. 358 Кримінального кодексу України про підробку (ч. 1 — карається штрафом до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом терміном до шести місяців, або обмеженням волі терміном до двох років), а також використання підроблених документів (ч. 2 — аналогічне покарання, однак сума штрафу не перевищує 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).

Тепер кожен із цих фактів буде перевірений і йому нададуть правову кваліфікацію.

Нагадаємо, нещодавно суд уперше виніс вирок лікарю у справі про підробку сертифікату вакцинації. Йому потрібно буде виплатити штраф у розмірі 34 тисяч гривень.

Раніше Фокус писав про те, як екснардепка Надія Савченко зі своєю сестрою Вірою намагалися в'їхати на територію України із підробленими COVID-сертифікатами.