В "Борисполе" полицейские разоблачили восемь человек с фейковыми ковид-сертификатами

Правоохранители открыли уголовные производства по статье о подделке и использовании поддельных документов. Виновным может грозить ограничение свободы.

В понедельник, 25 октября, полицейские обнаружили у восьми человек сертификаты вакцинации от коронавируса с признаками подделки. Об этом сообщила пресс-служба полиции Киевской области.

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"25 октября на территории аэропорта "Борисполь" у 8 человек были обнаружены документы о вакцинации, которые могут содержать признаки подделки", — говорится в сообщении.

Правоохранители открыли уголовные производства по ст. 358 Уголовного кодекса Украины о подделке (ч.1 — наказывается штрафом до тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом сроком до шести месяцев, или ограничением свободы сроком до двух лет), а также использовании поддельных документов (ч.2 — аналогичное наказание, однако сумма штрафа не превышает 50 необлагаемых минимумов доходов граждан).

Теперь каждый из этих фактов будет проверен и ему предоставят правовую квалификацию.

Напомним, недавно суд впервые вынес приговор врачу по делу о подделке сертификата вакцинации. Ему необходимо будет выплатить штраф в размере 34 тысяч гривен.

Ранее Фокус писал о том, как экс-нардеп Надежда Савченко со своей сестрой Верой пытались въехать на территорию Украины с поддельными COVID-сертификатами.