Чи будуть садити лікарів за фальшиві COVID-сертифікати? Так, але ні

Традиційно непередбачуване і тривожне українське життя, як завжди, несподівано почало дуже цікавий і змістовний експеримент. Його об'єктом цього разу стала медична спільнота України, в першу чергу т.зв. сімейні лікарі та їх керівництво.

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Зміст експерименту — з'ясування фактичного місця в суспільній ієрархії, займаного цими лікарями і керівниками лікувальних установ (далі — ЛУ).

Днями рідна держава в особі Міністерства охорони здоров'я, Мінцифри і кіберполіції анонсувала енергійні репресії, спрямовані проти всіх тих, хто або безпосередньо задіяний у торгівлі сфальсифікованими сертифікатами вакцинації і результатами ПЛР-тестів, або мав нещастя перебувати поруч.

Пишу "перебувати поруч", оскільки ідея карати керівників лікувальних установ за кримінальні злочини їхніх підлеглих виглядає як втілення принципу колективної відповідальності у чистому вигляді.

Лікарю не потрібна участь його керівника, щоб видати фальшивий сертифікат. Вся відповідальність, причому, кримінальна, лежить на людині, яка поставила свій підпис.

Керівник не має ні можливості, ні нормативних зобов'язань контролювати кожен випадок вакцинації. Інакше саме він, керівник ЛУ, повинен завіряти сертифікат замість або разом з лікарем. Тому з точки зору права ця ідея виглядає дещо контраверсійно.

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Але найцікавіше і найбільш контраверсійне, звичайно, не це. Причина, через яку я так збудився, що пишу зараз ці рядки, лежить в зовсім іншій площині.

Справа у тому, що у своїй святій боротьбі з "нелюдами в білих халатах" і Міністерство охорони здоров'я і Міністерство цифровізації вирішили покластися на електронний цифровий підпис (ЕЦП). Точніше, на його найбільш просунутий, юридично значущий вид, відомий, як кваліфікований електронний підпис (КЕП).

Міністр цифровий трансформації Федоров щиро впевнений, що "щоб фейковий COVID-сертифікат з'явився в додатку або згенерувався на порталі Дія, лікар повинен взяти на себе відповідальність і внести неправдиві відомості в ЕСОЗ.

Насправді це дуже легко відстежити, адже лікар щоразу, коли вносить зміни до реєстру, підписує це своїм електронним підписом. Тому сказати потім, що це зробив хтось інший і відмовитися від відповідальності, не вийде.

Купуючи підроблені COVID-сертифікати, ви співпрацюєте і довіряєте шахраям. Вони не можуть гарантувати, що дані будуть внесені до реєстру, а відповідно і відображені в додатку".

Не питайте мене, з якою метою глава Мінцифри озвучує у двох сусідніх абзацах взаємовиключні тези. Якщо шахраї стануть запевняти і вносити в ЕСОЗ юридично значимі підроблені COVID-сертифікати, то для чого клієнтові боятися, що ці дані не будуть внесені до реєстру?

Про який електронний підпис лікаря може йтися, якщо ніяких даних взагалі немає? Товариш Михайло зовсім Спіноза, це загальновідомий факт. Як і його заступники, керівники департаментів, інші пани і підпанки Мінцифри. Деякі приклади наведені далі, не перемикайтеся.

Дізнавшись, що рідна держава сподівається взяти за зябра чергових ворогів, покладаючись на КЕП, я не втримався і з моїх грудей вирвалося потужне "Ага!" Насправді, звичайно, я був багатослівніший, але мене можуть читати діти, тому нехай це буде саме "Ага!"

Справа у тому, що на території України вже сьомий рік фактично не діє фундаментальний принцип законодавства в галузі електронних довірчих послуг, до яких відносяться і ЕЦП/КЕП.

Всупереч національному законодавству і міжнародним зобов'язанням Української держави електронний цифровий підпис не тотожний власноручному. Як так? А ось так, сідайте ближче, переходимо до найцікавішого.

Починаючи з 2015 року десятки, якщо не сотні нотаріусів та реєстраторів зробили сотні, якщо не тисячі угод, засвідчивши своїми КЕП свідомо протиправні дії, переважно у сфері майнових прав. Розмір заподіяної шкоди досягав сотень мільйонів гривень у межах однієї-єдиної "схеми", мерзотників раз у раз проявляли і... нічого.

Жоден з них не тільки не сів, а навіть не був звинувачений за кримінальною статтею. Рідна держава не вважала за потрібне застосувати до спійманих на гарячому шахраїв нічого схожого на ті санкції, якими збирається карати за підроблені результати вакцинації:

За використання підроблених COVID-сертифікатів — штраф до 34 тисяч гривень або до 2 років обмеження волі;

Медпрацівникам, що вносять неправдиві відомості в бази даних, — штраф до 68 000 гривень або до 2 років позбавлення волі і позбавлення права займати посаду;

За виготовлення та продаж підроблених COVID-сертифікатів — штраф до 170 000 гривень або позбавлення волі до 3 років.

Не вважали це за потрібне у минулому, не вважають за потрібне і зараз. Читаю відомості за поточний рік: "Якщо у 2016-му було зафіксовано 433 захоплення, то у 2020-му їх було вже 849, а на 26 травня 2021 року — 322. З такою динамікою ми закінчимо цей рік з показником 1200.

У судах правди інвестори практично НЕ добиваються. Так, з 254 справ за статтею "Підробка документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи" в суди дійшла 101 справа, а за статтею "Протидія господарської діяльності і протиправне заволодіння майном" з 68 справ до судів НЕ дійшло жодної.

У більшості таких історій нотаріус або реєстратор є свідомими співучасниками, що засвідчують свідомо злочинні, неправомірні дії.

Вересень 2021, ДП "НАІС" ("Національні інформаційні системи") повідомляє Мін'юст про численні протиправні реєстраційні дії. Перераховує купу приватних і державних нотаріусів, заявляє про понад 80 реєстраційних дій, переважно припинення іпотек і різних обтяжень, починаючи з червня цього року.

Як таке можливо, запитаєте ви? А дуже просто. Щоразу, коли недобросовісного нотаріуса або реєстратора ловлять на гарячому, він заявляє, що його ключами КЕП дистанційно заволоділи і розпоряджалися на власний розсуд якісь хакери, точніше, ґакери.

Звучить як невдалий жарт, але цього було достатньо, щоб замість відповідальності згідно статей Кримінального Кодексу йшлося про суто адміністративне питання недбалого поводження з цифровими ключами.

Повторюся ще раз — за шість років масових зловживань до в'язниці не потрапив ЖОДЕН нотаріус чи приватний реєстратор.

Суворим покаранням за такі правопорушення виявляється позбавлення ліцензії. На такий серйозний крок рідна держава спромоглася у випадку приблизно сорока осіб.

Ще десь двісті втратили доступ до державних реєстрів, тобто, можливості і надалі надавати послуги щодо внесення свідомо неправомірних відомостей.

Ви, можливо, будете шоковані, але найбільш завзяті з цих негідників змогли скасувати навіть ці жалюгідні (щодо заподіяної шкоди) санкції і отримали назад і ліцензії, і доступ до реєстрів.

Детальний опис цього адміністративно-юридичного чуда знайдете за цим і цим посиланням.

Якщо вас цікавить, як ставляться у Мінцифре до масових зловживань КЕП, до фактичної компрометації всієї системи електронних довірчих послуг, за які міністерство номінально відповідає, то це питання я вже досліджував. Двічі питав про це Людмилу Рабчинську, заступницю міністра у МЦТ саме щодо електронних довірчих послуг.

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Як тільки мова заходила про витівки нотаріусів, пані Людмила пропонувала звертатися з такими питаннями в... Міністерство культури.

Що тут сказати, "пральня" — це потужний бренд, але до чого тут вона? Адже нагляд за нотаріусами — це відповідальність законного чоловіка Рабчинської міністра юстиції Малюськи.

Зверніть увагу на тезу "відповідно до чинного закону Мінцифра не є органом контролю". Два роки тому міністр Федоров захотів і отримав для своєї контори статус і повноваження т.зв. ЦЗО, центрального засвідчувального органу у сфері довірчих послуг.

З огляду на той факт, що в орбіті МЦТ знаходиться і ДССЗЗІ, на яку покладено функції контролюючого органу, у Рабчинської є всі необхідні важелі, щоб навести порядок у нотаріальних стайнях. Але немає бажання. У травні цього року юридична фірма "Москаленко і Партнери" оприлюднила на своєму YouTube-каналі відео, присвячене непересічній події — позбавленню ліцензії десяти найбільш нахабних представників нотаріальної спільноти.

[ + – ] Юридична фірма "Москаленко і Партнери" оприлюднила на своєму YouTube-каналі відео, присвячене позбавленню ліцензії десяти "чорних нотаріусів"

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Так ось, серед інших права на діяльність був позбавлений якийсь Олег Станіславович Горай. Наведу тільки одну цифру.

Протягом минулого 2020 року пан Горай зробив більше 115 000 виконавчих написів, в середньому 315 щодня, враховуючи свята і вихідні. В абсолютній більшості такі приписи використовуються, як інструмент стягнення заборгованості, зокрема за кредитними договорами, які малюють МФО. Зараз в судах розглядається майже п'ять тисяч справ, в яких Горай є відповідачем або третьою особою з боку відповідача.

Так ось, мої дорогі друзі, незважаючи на те, що ця людина позбавлена ліцензії з гранично неприємними і однозначними формулюваннями, ВСІ вчинені ним дії досі вважаються правомірними. Якщо, звичайно, інше не доведено в суді. І, так, він не сидить і не виплатив ніяких штрафів. Просто втратив можливість і далі заробляти собі копійку такими діями.

Але повернемося до нашого експерименту. Нагадаю, що його змістом є виявлення фактичного, тобто такого, що підтверджується у повсякденному житті, місця в суспільній ієрархії, яке займають українські медики.

Як еталон я пропоную взяти українських нотаріусів. Як показано вище, наші дорогі нотаріуси це нехай і дрібна, але шляхта, тобто люди, які де-факто знаходяться над деякими законами української держави.

Можливість в будь-який момент відмовитися від свого підпису — це як право їхати на червоне світло, навіть через пішохідний перехід. Навіть якщо на ньому знаходяться пішоходи.

З українськими нотаріусами зрозуміло, а ось який статус в українських лікарів? Чи можуть вони заперечувати свою відповідальність за дії, вчинені з використанням їх КЕП?

У цього питання є важливий аспект, про який багато писав свого часу. Архітекторами ЕСОЗ були люди приблизно такого ж роду, як і творці електронної паспортів Мінцифри, тобто самовпевнені невігласи, які дуже приблизно знайомі з діяльністю, яку вони взялися діджиталізувати.

Одним з наслідків цього став безлад з ЕЦП/КЕП лікарів, які вони змушені використовувати під час роботи з медичними інформаційними системами (МІС).

Зокрема, має місце не передбачений регламентами МІС, але необхідний через їх дефекту тіньовий обіг ЕЦП. Лікарі дають свої ключі один одному, часом, просто змушені робити це через тиск адміністрації.

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За таких обставин виникає можливість різних зловживань, включаючи завіренням підроблених COVID-сертифікатів чужими КЕП.

Описана мною ситуація стане ще одним функціональним тестом на дієздатність медичної спільноти. Як на мене, лікарям і керівникам лікувальних установ треба без вагань шукати компетентних адвокатів, готуючись до претензій.

Адвокатам — уважно вивчати досвід нотаріусів та державних реєстраторів. Чиновникам з Мінцифри — готуватися до незручних питань. Всім нам — до цікавого і корисного з'ясування стосунків між Міністерством охорони здоров'я, МЦТ і лікарями.

Зі свого боку, буду уважно стежити, допомагати порадами, розпалювати і підбурювати.

Лайк, вподобайка, репост, бурхливі оплески, веселий сміх, схвальні вигуки з боку аудиторії — вітаються.

Першоджерело.