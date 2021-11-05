В Полтавской области полиция не будет наказывать владельцев фейковых COVID-паспортов: условие

Силовики будут просить суд не наказывать правонарушителей, если те будут сотрудничать со следствием в раскрытии преступлений.

Национальная полиция Полтавской области призывает местных жителей и гостей города к сотрудничеству по выявлению фактов фальсификации COVID-сертификатов. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области.

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В сообщении Нацполиции отмечается, что если кто-то уже имеет на руках поддельный сертификат, но раскаивается в своем поступке и готов сотрудничать с полицией по выявлению правонарушителей, то такие граждане будут освобождены от наказания в суде, по ходатайству следственных органов.

Также силовики напоминают о том, что в случае выявления незаконных действий, граждане буду нести ответственность согласно ст 358 Криминального кодекса Украины. Поэтому полиция призывает воздержаться от подобных действий и не портить себе жизнь.

Ранее Фокус писал об активных мерах, которое предпринимает государтство по пресечению распространения фальшивых COVID-сертификатов.

25 октября, полицейские обнаружили у восьми человек сертификаты вакцинации от коронавируса с признаками подделки. Правоохранители открыли уголовные производства по ст. 358 Уголовного кодекса Украины о подделке