СБУ ліквідувала виробництво підроблених COVID-сертифікатів в Україні (фото)

Вартість одного підробленого COVID-сертифікату становить 1600 грн, а щодня підозрювані виготовляли до 20 "документів".

СБУ повідомила про ліквідацію масштабної схеми з виробництва підроблених міжнародних сертифікатів про вакцинацію від COVID-19. Деталі операції розкриває пресцентр відомства.

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За даними силовиків, "виробництво" підроблених документів організували жителі Волинської, Львівської та Чернівецької областей.

Вартість одного підробленого COVID-сертифікату становить 1600 грн, і, як розповідають в СБУ, щодня обвинувачені виготовляли до 20 таких документів. Для правдоподібності організатори схеми використовували реквізити ліцензованих лікарів і медичних установ, що дозволяло клієнтам, які купили COVID-сертифікат, безперешкодно перетинати кордон іноземних держав.

У ході обшуків співробітники СБУ вилучили комп'ютерну техніку, принтери і мобільні термінали, файли бланків міжнародних COVID-сертифікатів про вакцинацію, дублікати печаток медичних установ, банківські картки, на які клієнти надсилали гроші.

За фактом виготовлення підроблених сертифікатів про вакцинацію від COVID-19 відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст. 358. Санкція статті передбачає до п'яти років позбавлення волі.

[ + – ] Схема з виготовлення підроблених COVID-сертифікатів в Україні [ + – ] Схема з виготовлення підроблених COVID-сертифікатів в Україні [ + – ] Схема з виготовлення підроблених COVID-сертифікатів в Україні

Раніше Фокус повідомляв, що СБУ викрила схему незаконної легалізації іноземців в Україні. За словами силовиків, до незаконної діяльності причетні деякі чиновники Торгово-промислової палати, які за хабар допомагали іноземцям в оформленні посвідки на тимчасове та постійне проживання в нашій країні.

Також Фокус розповідав, що СБУ викрила кібершахраїв, які обійшли захист міжнародних дзвінків. Спеціальне обладнання, що дозволяло обходити захист при міжнародних дзвінках, було розміщено в автомобілях місцевих таксистів, які постійно змінювали своє місцерозташування.