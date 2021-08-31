СБУ ликвидировала производство поддельных COVID-сертификатов в Украине (фото)

Стоимость одного поддельного COVID-сертификата составляет 1600 грн, а ежедневно подозреваемые изготовляли до 20 "документов".

СБУ сообщила о ликвидации масштабной схемы по производству поддельных международных сертификатов о вакцинации от COVID-19. Детали операции раскрывает пресс-центр ведомства.

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По данным силовиков, "производство" поддельных документов организовали жители Волынской, Львовской и Черновицкой областей.

Стоимость одного поддельного COVID-сертификата составляет 1600 грн, и, как рассказывают в СБУ, ежедневно обвиняемые изготовляли до 20 таких документов. Для правдоподобности организаторы схемы использовали реквизиты лицензированных врачей и медицинских учреждений, что позволяло клиентам, купившим COVID-сертификат, беспрепятственно пересекать границу иностранных государств.

В ходе обысков сотрудники СБУ изъяли компьютерную технику, принтеры и мобильные терминалы, файлы бланков международных COVID-сертификатов о вакцинации, дубликаты печатей медицинских учреждений, банковские карточки, на которые клиенты присылали деньги.

По факту изготовления поддельных сертификатов о вакцинации от COVID-19 открыто уголовное производство по ч.3 ст. 358. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

[ + – ] Схема по изготовлению поддельных COVID-сертификатов в Украине [ + – ] Схема по изготовлению поддельных COVID-сертификатов в Украине [ + – ] Схема по изготовлению поддельных COVID-сертификатов в Украине

Ранее Фокус сообщал, что СБУ разоблачила схему по незаконной легализации иностранцев в Украину. По словам силовиков, к незаконной деятельности причастны некоторые чиновники Торгово-промышленной палаты, которые за взятку помогали иностранцам в оформлении вида на временное и постоянное проживание в нашей стране.

Также Фокус рассказывал, что СБУ разоблачила кибермошенников, которые обошли защиту международных звонков. Специальное оборудование, позволявшее обходить защиту при международных звонках, было размещено в автомобилях местных таксистов, которые постоянно меняли свое местоположение.