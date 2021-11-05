Минздрав работает над "амнистией" для украинцев, купивших COVID-сертификат, — Ляшко

По словам чиновника, привиться смогут даже те, чья информация о "вакцинации" уже внесена в электронную базу данных.

Украинцы, которые незаконно купили фальшивый сертификат вакцинации с внесением информации об этом в Электронную систему здравоохранения (ЭСЗ, укр. — ЕСОЗ), могут получить возможность вакцинироваться от коронавируса. Механизм такой "ковидной амнистии" на данный момент разрабатывается Минздравом. Об этом в ходе общения с журналистами сообщил глава ведомства Виктор Ляшко, передает "РБК-Украина".

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По словам министра, если человек до этого купил фейковый сертификат вакцинации с "услугой" внесения его в систему как "вакцинированного", то на данный момент он не имеет возможность получить прививку от коронавируса.

"Нам нужно это убрать. Мы работаем над этой моделью, как это сделать", — заявил Ляшко.

Напомним, сегодня полиция Полтавской области сообщила об "амнистии" для людей, незаконно купивших поддельный сертификат вакцинации. Такие лица могут сообщить о своем преступлении правоохранителям, благодаря чему они будут освобождены от ответственности перед законом. За использование поддельных документов в Украине предусмотрено наказание от 850 гривен штрафа до 2 лет ограничения свободы

Ранее Фокус писал, что экс-нардепу Надежде Савченко и ее сестре Вере Савченко вручили подозрение за использование поддельного COVID-сертификата, когда они пытались вернутся в Украину из Турции.